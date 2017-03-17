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Среда| 12 Апреля, 13:23 |
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5,5 млрд рублей вложат инвесторы в развитие туристической площадки "Паратунка" на Камчатке
По её словам, комплексное развитие площадки «Паратунка» позволит создать на полуострове курорт мирового класса.
«Сегодня порядка 12 инвесторов изъявили желание реализовать свои инвестиционные проекты именно в этой зоне, включая завершённый проект - аквапарк «Чудо Остров». 3 компании являются официальными резидентами ТОР, с ними заключены соответствующие соглашения. Они реализуют проекты по модернизации круглогодичного детского оздоровительного лагеря «Металлист», по реконструкции детского лагеря «Восход» и санатория «Жемчужина Камчатки», по строительству рекреационного центра «Тулуач». Общая сумма инвестиций по этим проектам – более 2 млрд рублей», - сказала Оксана Герасимова.
Она отметила, что ещё 8 заявок от потенциальных инвесторов в настоящее время либо готовятся для направления, либо уже направлены в Корпорацию развития Дальнего Востока (управляющая компания ТОР) для утверждения.
«Это достаточно интересные проекты, которые охватывают не только строительство гостиниц или кемпинговых зон, но и другие направления. Это проекты по обустройству снегоходных трасс, по экологическому туризму в части создания отдельных визит-центров и ряд других, - сказала Оксана Герасимова. - Общий объём инвестиций заявленных инвесторами по всем 12 проектам составляет порядка 5,5 млрд рублей».
Руководитель агентства подчеркнула, что с целью создания дополнительных привлекательных условий для инвесторов на территории площадки «Паратунка» идёт строительство необходимой инфраструктуры. Работы ведутся Правительством Камчатского края совместно с Минвостокразвития России и АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
«Уже ведётся строительство очистных сооружений. Многие годы проблема в этой сфере оставалась одной из ключевых в инженерном обеспечении территории. Кроме того, в настоящее время на госэкспертизе находится проект по строительству системы холодного водоснабжения, в завершающей стадии находится разработка проектно-сметной документации по строительству систем теплоснабжения туристического площадки «Паратунка» от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод. Также ведётся разработка проектно-сметной документации по энергообеспечению площадки и строительству автомобильной дороги», - добавила Оксана Герасимова.
Постановление правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно-логистического и туристско-рекреационного. Для реализации проектов инвесторам предложены восемь основных площадок, в том числе «Паратунка», где инфраструктура строится за счёт государства. В настоящее время резидентами территории опережающего развития «Камчатка» являются 20 предприятий с общим объёмом инвестиций более 13,5 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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