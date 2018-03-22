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Новые туристические вертолетные маршруты откроются на Камчатке
Компания «Витязь Аэро» в ближайшие месяцы запустит круглогодичную экскурсию на вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники. Об этом сообщила руководитель регионального агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.
«Один из лидеров в области вертолетных перевозок на Дальнем Востоке, компания «Витязь Аэро», запускает новый для Камчатки продукт – круглогодичные вертолетные экскурсии по заповедным местам края. Они позволят сделать доступнее уникальные отдаленные природные объекты полуострова, которые раньше были доступны немногим туристам. Первый тестовый маршрут, который откроется в ближайшее время – полет на вулкан Ксудач и Ходутку. Два главных преимущества - цена, которая будет существенно ниже других популярных туристических вертолетных экскурсий, и наполнение программы – это путешествие к памятникам природы, удивительным местам, которые многие мечтают увидеть», - отметила руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатки Елена Стратонова.
Экскурсионная программа к вулкану Ксудач и Ходуткинским источникам будет включать облет действующих вулканов Мутновский и Горелый.
«В первую очередь, мы хотим сделать экскурсии более доступными для жителей Камчатки. В рамках нового маршрута туристы смогут увидеть живописный кратер действующего вулкана Мутновский и кислотные озера вулкана Горелый с высоты птичьего полета. Мы запланировали интересную экскурсию в кальдеру вулкана Ксудач, который объявлен Памятником природы. Мощное извержение в начале прошлого века разрушило конус вулкана, в кальдере образовались два озера. Это удивительно красивые места, где до сих пор видны последствия извержения – в кратере расположен «горячий пляж». Финальная часть маршрута – посадка в не менее живописном месте - у подножия вулкана Ходутка, где предусмотрено купание в горячей реке. Температура воды там достигает 40 градусов, а вода кремниевого источника считается целебной», - рассказал генеральный директор «Витязь Аэро» Виктор Сиротин.
Ожидается, что стоимость дневной экскурсии на Ксудач и Ходутку для жителей Камчатки составит 22 тысячи рублей. Это почти вдвое дешевле других популярных туристических вертолетных экскурсий в крае. Новый продукт призван развивать экологический туризм в крае, сделать вертолетные путешествия доступнее. Кроме того, включенные в маршрут природные объекты не менее интересны для посещений зимой, а не только летом.
Впоследствии компания планирует расширить экскурсионную программу. Одно из возможных направлений – Налычевская долина.
В ближайшее время компании «Витязь Аэро» и «Витязь Трэвел» планируют провести промо-тур для своих партнеров – туристических операторов. Компания уже приступила к продаже путевок, стоимость путешествия сейчас составляет 20 тысяч рублей.
Напомним, сейчас большая часть туристических вертолетных экскурсионных программ действует в летний период. В числе наиболее популярных – полеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро.
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