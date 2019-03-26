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Подписано соглашение о строительстве глубоководного порта на Камчатке
Подписи под документом поставили руководители АО "Корпорация развития Камчатского края" и ОАО "Приморский универсально-перегрузочный комплекс", которое является инвестором проекта. На церемонии подписания соглашения присутствовали Губернаторы Камчатского края и Ленинградской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Для Камчатки этот проект – возможность создания новой портовой инфраструктуры и, конечно, организации грузоперевозок как в западные субъекты нашей страны, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы очень рассчитываем, что проект будет реализован в оговоренные исполнителем сроки и с заявленным объемом инвестиций. Безусловно, мы будем поддерживать этот проект, потому что портовые сооружения, которые будут создаваться на восточном побережье, нужны не только Камчатке и Ленинградской области. Этот проект нужен стране», – сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Глава Ленинградской области, в свою очередь, отметил, что порт будет аккумулировать прежде всего грузы азиатского направления.
«И Камчатка, и Ленинградская область не находятся в арктической зоне, но, несмотря на это, наши субъекты крайне заинтересованы в развитии Северного морского пути, потому что он, с одной стороны, свяжет Камчатку с европейской частью, а с другой стороны, Ленинградскую область – с азиатскими странами. И грузы, которые будут проходить по Севморпути будут доставляться в наши регионы гораздо быстрее, чем сейчас», – прокомментировал подписание Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В рамках подписания соглашения генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края» Николай Пегин акцентировал внимание на том, что для инвестора, реализующего столь значимый прикладной проект, будут созданы максимально комфортные условия.
Напомним, менее двух месяцев назад на полях Российского инвестиционного форума в Сочи Владимир Илюхин и Александр Дрозденко подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Камчатского края и Ленинградской области, в рамках которого инвестор приступил к реализации проекта по строительству глубоководного порта и организации контейнерной линии. Представители ОАО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» в марте уже посетили Камчатку. В качестве места расположения порта в настоящее время рассматривается Бечевинская бухта.
Международный Арктический форум – ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.
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