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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Камчатке за три дня разработают "дорожную карту" развития туристической отрасли территории
Участниками мероприятия стали представители органов власти, бизнеса, общественности. Организаторами сессии выступили Агентство стратегических инициатив, Камчатское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Корпорация развития Камчатки, Правительство Камчатского края.
С приветственным словом к собравшимся обратилась gервый вице-губернатор Камчатского каря Ирина Унтилова: «В Камчатском крае туризм определен как одна из наиболее перспективных отраслей, имеющих стратегическое значение для развития региона. При этом нельзя не отметить, что камчатский туризм, а особенно международный въездной – это еще очень молодое направление. Хочу выразить надежду, что позитивная динамика развития отрасли, которая наметилась на Камчатке в последние годы, сохранится и в 2017 году. Туристские эксперты утверждают, что третий год подряд на территории России происходит беспрецедентный рост внутренних туристских потоков, и нам с вами нельзя сбавлять темпы в развитии туристского сектора экономики, – отметила Ирина Унтилова. – Задача органов власти любого уровня – принятие таких управленческих решений, которые позволят минимизировать административные барьеры, совершенствовать законодательную базу, находиться в постоянном диалоге с бизнесом и общественностью для создания максимально благоприятных условий работы, и, как следствие, развития отрасли и региона».
Сессия проходит в новом формате - прогнозирования будущего («рэпид форсайт»): участникам предстоит выработать стратегические направления развития туризма на Камчатке. Программа рассчитана на три дня. Обсуждение проходит по целевым группам: предприниматели, представители власти, потребители.
«Камчатский край в числе первых субъектов РФ, который использует такую технологию в прогнозировании стратегических ориентиров. Ценность данного формата в высокой степени вовлеченности всех сторон, открытом диалоге, позволяющем в непротокольной обстановке высказывать своё мнение», - отметил руководитель регионального департамента общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Помотилов.
В первый день на площадках сессии обсуждали мировые и региональные тренды туристской отрасли, возможности их дальнейшего применения. 11 мая участники продолжили работу по выработке предложений, направленных на развитие туризма в крае. В завершении будет сформирован проект «дорожной карты» развития ведущей отрасли региона.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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