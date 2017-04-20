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В акваторию Авачинской бухты зашёл лайнер "Silver Shadow" с 368 пассажирами
Первым в этом году в акваторию Авачинской бухты зашёл лайнер «Silver Shadow». Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«Судно следует из Японии. На борту лайнера находятся 368 пассажиров, - сказали в агентстве. – На знакомство с достопримечательностями Петропавловска-Камчатского у туристов будет один день. Уже вечером судно отправится дальше – в США».
«Silver Shadow» - семипалубный морской лайнер 2000 года постройки, длиной 186 метров, шириной 25 метров. Скорость судна - 19 узлов. Имеет около 200 кают, большинство из которых класса «люкс».
В агентстве напомнили, что в прошлом году пассажирские лайнеры доставили к берегам Камчатки более 5 286 иностранных туристов. В период с апреля по сентябрь круизные суда заходили в порт Петропавловска-Камчатского 12 раз.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В акваторию Авачинской бухты зашёл лайнер "Silver Shadow" с 368 пассажирами
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