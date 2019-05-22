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11 Июня 2019, 09:45 | Регион сегодня |

Развитие морского сообщения между Камчатским краем и Архангельской областью обсудили представители делегаций субъектов

Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота и заместитель Председателя Правительства Архангельской области Виктор Иконников провели переговоры в рамках ПМЭФ-2019

Центральной темой диалога стала организация регулярного морского сообщения между Камчатским краем и Поморьем, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

"Коллеги из Архангельской области вышли к нам с предложением о сотрудничестве в рамках перевозки грузов по Северному морскому пути. Мы договорились о том, что обменяемся данными по объему грузов, по ассортименту, подготовим предложения с обеих сторон и сформируем перечень мероприятий, которые позволят развивать эффективное сотрудничество", – рассказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота. 
Также стороны более подробно проработают формат, а именно – будет ли это межрегиональное взаимодействие, либо Петропавловск-Камчатский перспективнее рассматривать в рамках сотрудничества с Поморьем в качестве порта-хаба. 

По словам заместителя Председателя Правительства Архангельской области Виктора Иконникова, высокий интерес представляют все направления, однако главным условием является регулярность морского сообщения.

"Для бизнеса важна стабильность – предпринимателям необходимы гарантии того, что они смогут регулярно, в строго определенные сроки осуществлять поставки продукции. Кроме того, важно проработать загрузку судов в обоих направлениях. Например, если из Камчатского края везти рыбу, то нужно понять, какие грузы могут быть направлены в обратном направлении, какая продукция стабильно поставляется на Камчатку", – подчеркнул Виктор Иконников.

Участники встречи отметили большой потенциал возможного совместного проекта, который сможет положительно сказаться на развитии стратегически важного направления – Северного морского пути.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ПМЭФ-2019  транспорт  Камчатка  сотрудничество 


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