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Развитие морского сообщения между Камчатским краем и Архангельской областью обсудили представители делегаций субъектов
Центральной темой диалога стала организация регулярного морского сообщения между Камчатским краем и Поморьем, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
"Коллеги из Архангельской области вышли к нам с предложением о сотрудничестве в рамках перевозки грузов по Северному морскому пути. Мы договорились о том, что обменяемся данными по объему грузов, по ассортименту, подготовим предложения с обеих сторон и сформируем перечень мероприятий, которые позволят развивать эффективное сотрудничество", – рассказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
Также стороны более подробно проработают формат, а именно – будет ли это межрегиональное взаимодействие, либо Петропавловск-Камчатский перспективнее рассматривать в рамках сотрудничества с Поморьем в качестве порта-хаба.
По словам заместителя Председателя Правительства Архангельской области Виктора Иконникова, высокий интерес представляют все направления, однако главным условием является регулярность морского сообщения.
"Для бизнеса важна стабильность – предпринимателям необходимы гарантии того, что они смогут регулярно, в строго определенные сроки осуществлять поставки продукции. Кроме того, важно проработать загрузку судов в обоих направлениях. Например, если из Камчатского края везти рыбу, то нужно понять, какие грузы могут быть направлены в обратном направлении, какая продукция стабильно поставляется на Камчатку", – подчеркнул Виктор Иконников.
Участники встречи отметили большой потенциал возможного совместного проекта, который сможет положительно сказаться на развитии стратегически важного направления – Северного морского пути.
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