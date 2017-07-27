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11 Августа 2017, 11:52 | Регион сегодня |

"Терминал Сероглазка" на Камчатке запускает новую международную контейнерную линию

Резидент Свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском ООО "Терминал Сероглазка" планирует запустить первую международную контейнерную линию с Камчатки.

В качестве тестового судозахода под загрузку у причала компании встал контейнеровоз «Papa Mau» компании «MCC Transport» (судоходное подразделение международной компании «Maersk Line»). Судно следует по маршруту Пусан (Республика Корея) – Петропавловск-Камчатский – Пусан, сообщает пресс-служба Правительства Камчатского края.

В порт судно прибыло 11 августа. В Петропавловске-Камчатском оно выгрузило 300 порожних рефрижераторных 40-футовых контейнеров и примет на борт 125 рефрижераторных 40-футовых контейнеров с рыбопродукцией камчатских компаний. В общей сложности, напрямую, в Корею контейнеровоз доставит 3250 тонн мороженной рыбопродукции. В дальнейшем, она будет доставлена в страны Европы, Азии и Америки.

Это первый прямой рейс, который доставит Камчатскую продукцию на международный рынок, минуя порт Владивостока, - заявил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Накануне он ознакомился с ходом загрузки первого контейнеровоза и с ходом реализации инвестиционного проекта ООО «Терминал Сероглазка».

Глава региона напомнил, что в период лососевой путины камчатские рыбопромышленники традиционно сталкиваются с трудностями при перевалке грузов в портах Приморья.

«Сейчас, благодаря работе ООО «Терминал Сероглазка» и Maersk наши рыбаки от этих трудностей уходят. Думаю, не только камчатские рыбаки будут пользоваться услугами этой компании, когда проект заработает в полную силу. Конечно, здесь еще нужно создать необходимые мощности, достроить холодильник, установить необходимое оборудование в пирсовой зоне для погрузки-разгрузки судов, но в целом, сегодня уже большой объём сделан. Камчатка заинтересована в том, чтобы этот бизнес здесь развивался», - сказал Владимир Илюхин.

В рамках инвестиционного проекта компания ООО «Терминал Сероглазка» планирует создать в Петропавловске-Камчатском крупный современный рефрижераторный терминал, который даст прямой доступ к мировым товарным рынкам для камчатских производителей рыбопродукции. Губернатор Камчатки отметил, что запуск новой контейнерной линии и дальнейшее развитие системы морских перевозок позволит  сохранить высокое качество при доставке камчатской рыбопродукции и снизить цену доставки за счет сокращения издержек, связанных с перегрузкой в других портах.

«Мы заинтересованы, чтобы этот транспортный сегмент на камчатке развивался. Он позволяет исключить перевалку во Владивостоке, наш рыбный бизнес сможет свою продукцию доставлять напрямую в страны АТР. Для нас это очень важно», - сказал Владимир Илюхин. По его словам, в реализации этого логистического проекта заинтересованы не только рыбопромышленные компании с Камчатки, но и с других субъектов Дальнего Востока.

«Сегодня Камчатка лидер по добыче рыбы в стране, наши рыбаки добывают около 1 млн тонн биоресурсов, предприятия производят около 850 тысяч тонн рыбопродукции.  Но, мы ждем, что проект будет востребован не только у камчатских рыбаков, но и у промышленников с других территорий, работающих в рамках охотоморской и беринговоморской экспедиций. Они также смогут переваливать груз здесь, это удобно и позволит им работать напрямую с потребителем, без заходов в другие порты Дальнего Востока», - подчеркнул Владимир Илюхин.

Свободный порт Владивосток: заявки, инвестиции, рабочие места (ИНФОГРАФИКА)

В настоящее время ООО «Терминал Сероглазка» ведет строительство промышленного холодильника емкостью 15 тысяч тонн, заканчивает установку портального крана и дооборудование причала под приемку крупнотоннажных судов. Общий объем инвестиций в проект составит около 876 млн рублей. Его реализация позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тысяч тонн в год, создать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США.

«Сейчас у нас тестовый заход судна. В планах – запустить регулярную контейнерную линию. Одна из важных составляющих нашего проекта - строительство холодильника и доведение рефрижераторных мощностей по хранению продукции до 20 тысяч тонн единовременно, годовой объем перевалки рыбопродукции будет на уровне 300-350 тысяч тонн в год», - говорит директор ООО «Терминал Сероглазка» Владимир Вальтер. – Задачи у любой добывающей компании одинаковые – максимально сократить время стоянки судов в порту и максимально быстро доставить продукцию до потребителей с максимально высоким качеством. Наш проект позволяет отправлять продукцию без дополнительной перевалки и сократить время доставки.  Экономия транзитного времени - как минимум, 6-7 дней на этом плече, если сравнивать с традиционным путём через Владивосток. Для примера - во Владивосток судно идет 4 дня, там несколько дней перевалки и еще путь до Пусана. Здесь путь из Петропавловска до Пусана займет всего 5 дней, а уже оттуда наша продукция будет доставлена либо корейским потребителям, либо разойдётся на экспорт – в Европу, Азию, Японию. К примеру, продукция, которую мы направляем в рамках тестового захода пойдет в Японию и Китай, Европу и США».

Владимир Вальтер отметил, что в перспективе контейнеровозы компании Maersk - лидера в области морских контейнерных перевозок в мире - будут заходить в порт Петропавловска-Камчатского в среднем, один раз в два месяца. В случае необходимости, объем перевозок может быть существенно увеличен.

Напомним, проект ООО «Терминал Сероглазка» (входит в группу компаний «Норебо») - одна из первых инвестиционных площадок Свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском.  На сегодня резидентами этого особого режима на Камчатке являются 13 компаний с общим объёмом инвестиций порядка 3,5 млрд рублей. Они реализуют проекты в области транспорта и логистики, сельского хозяйства, туризма и других отраслей экономики.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: свободный порт владивосток  Терминал Сероглазка  СПВ 


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