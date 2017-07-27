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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 13 Августа, 18:39 |
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Рыбаки Камчатки поедут на Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербург
Среди экспонентов крупнейшего отраслевого мероприятия такие ведущие предприятия и организации, как ПАО «Океанрыбфлот», Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, ООО «Устькамчатрыба», ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», ООО «Рыбхолкам», ООО «Рыболовецкий колхоз „Народы Севера“» и другие.
Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбопромышленной сфере. За последние 10 лет на территории края построено 18 новых рыбоперерабатывающих заводов, а объем инвестиций в отрасль составил 23 млрд рублей.
«Ежегодно камчатские рыбаки добывают около миллиона тонн водных биоресурсов, это около четверти всех российских уловов. Наши предприятия выпускают около 850 тысяч тонн рыбопродукции, большая часть которой идет на внутренний рынок. Камчатская рыба всегда славилась своим высоким качеством. Участие наших предприятий в Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге позволит продемонстрировать достижения камчатских рыбопромышленных компаний, достойно представить регион на широкой международной площадке, найти новых партнеров для развития рыбной промышленности Камчатки. Уверен, Форум станет важнейшим событием в календаре мероприятий отрасли», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Интерес к обширной выставочной и деловой программе Форума проявляют не только российские регионы. На сегодняшний день к участию приглашены организации и делегации из более чем 50 стран Европы, Азии, Африки и Северной и Южной Америки. Свое участие уже подтвердил Министр рыбного хозяйства Королевства Норвегия Пер Сандберг. Предварительное согласие на участие в Форуме получено от Министра сельского хозяйства Марокко и Министра рыболовства Фарерских островов.
Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра «Ленэкспо».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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