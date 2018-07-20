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Суббота| 11 Августа, 01:31 |
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Камчатка привлекает к себе внимание Неделей культуры и туризма
На Камчатке с 12 по 16 сентября пройдет Неделя культуры и туризма. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Камчатского края Ирина Унтилова.
Организаторами мероприятия являются Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Камчатского края, Камчатский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга и Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН.
Целью мероприятия является обсуждение проблем и наработка решений, способствующих развитию внутреннего и въездного (экологического) туризма на территории Дальневосточного федерального округа, в частности - Камчатского края, сообщает сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
К участию в Неделе приглашены руководители и специалисты региональных и муниципальных органов государственной власти в сферах культуры и туризма Дальневосточного федерального округа, представители региональных туристских информационных центров, представители организаций, осуществляющие проекты по эколого-туристическому сотрудничеству; российские и международные эксперты; представители ведущих образовательных и научно-исследовательских учреждений в сферах туризма и культуры; представители российских и зарубежных СМИ; представители туристских компаний, специализирующихся на культурно-экологическом туризме; представители иностранных организаций, занимающихся экологическим туризмом (в том числе - страны АТР).
«Проведение такого масштабного мероприятия позволит привлечь внимание к Камчатке как регионов России, так и других стран», - отметила Ирина Унтилова.
DVKAPITAL.Ru, Владивосток
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