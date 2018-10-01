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Четверг| 11 Октября, 20:18 |
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Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
Круизный лайнер «Amsterdam» зашел в порт Петропавловска-Камчатского. На борту судна на полуостров прибыли около 1000 иностранных туристов. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
Лайнер следует по маршруту Аляска – Япония. Его стоянка в столице Камчатки продлится один день. Генеральным агентом судна является компания «Инфлот Ворлдвайд Рус», судовой агент – «Пасифик Нетворк».
«Для туристов подготовлена обширная экскурсионная программа. В течение дня гости полуострова познакомятся с историей Петропавловска-Камчатского, посетят обзорные экскурсии и музеи города, окунутся в атмосферу быта коренных народов Камчатки в этнокультурном комплексе «Кайныран», попробуют блюда местной кухни», – сообщили в компании «Пасифик Нетворк».
Лайнер «Amsterdam» завершает круизный сезон 2018 года на Камчатке, который стартовал 3 мая, когда в порт зашло судно «Celebrity Millennium».
«Круизный туризм имеет большое значение для развития всей отрасли субъекта в целом. Это очень перспективное направление для прибрежных территорий, и в ближайшие годы оно будет активно развиваться. Большая заинтересованность в этом есть как с нашей стороны, так и со стороны наших иностранных партнеров. В этом году в Петропавловске-Камчатском состоялись 12 судозаходов, лайнеры доставили на полуостров в два раза больше туристов, чем годом ранее. В 2019 году прогнозируется еще более существенный рост. По предварительным данным «Инфлота» и «Пассифик Нетворк», Камчатку посетят до 28 круизных лайнеров. Наша задача – на должном уровне организовать обслуживание судов и обеспечить комфортное пребывание туристов на полуострове», – сказала руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.
Круизный лайнер «Amsterdam» компании «Holland America Line» был построен в 2000 году. Он имеет длину 237 метров, ширину 32 метра. Судно способно разместить на борту до 1653 человек. Лайнер имеет 10 пассажирских палуб, где расположены рестораны, бары, театры, казино, библиотека, салоны красоты, 2 бассейна, фитнес-центр и многое другое.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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