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11 Ноября 2016, 16:52 | Регион сегодня

На Камчатке заявки на рыбалку от коренных народов Севера принимают только в машинописном виде

В Камчатском крае зарегистрировано более 300 общин коренных малочисленных народов Севера. Это самый большой показатель по стране. Проблемы традиционного промысла КМНС обсудили на Камчатке.

Проблемы, возникающие в ходе традиционного промысла у представителей коренных малочисленных народов Севера, обсудили в Правительстве Камчатского края. В расширенном заседании Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края, и Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при Губернаторе Камчатского края приняли участие более 40 представителей ассоциаций КМНС, родовых общин, общественных организаций. В режиме видеоконференцсвязи в совещании также приняли участие представители всех муниципальных районов Камчатки.

В ходе заседания представители органов власти субъекта, территориальных органов федеральных органов власти, контрольно-надзорных органов обсудили с представителями коренных народов Камчатки итоги лососевой путины, вопросы, возникающие при осуществлении традиционного промысла, а также вопросы правоприменения отдельных норм законодательства.

В числе рассмотренных вопросов – проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».  Законопроект разработан в целях упорядочения процедуры создания и функционирования общин КМНС. По мнению представителей родовых общин Камчатки, документ нуждается в доработке.

«Предложенные поправки предполагают, что члены общины КМНС с разрешения собраний могут принимать в общину представителей других этнических общностей. При этом, в законе уже есть норма, позволяющая включать в члены общины лиц, не относящихся к КМНС, но осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и осуществляющих традиционный промысел КМНС. Члены советов считают, что предложенная поправка может привести к тому, что пользоваться льготами и преференциями КМНС смогут и представители других национальностей», - рассказала секретарь Совета, начальник отдела по вопросам коренных малочисленных народов Севера Агентства по внутренней политике Камчатского края Элеонора Лысянская.  

Она отметила, что это и ряд других предложений к законопроекту будут направлены в Главное правовое управление аппарата губернатора края, где сейчас обобщают все предложения субъекта.

Одним из основных вопросов в ходе заседания стал вопрос организации традиционного рыболовства представителями КМНС. Сегодня в Камчатском крае зарегистрировано более 300 общин коренных малочисленных народов Севера. Это самый большой показатель по стране. При этом, по данным управления Минюста по Камчатскому краю,  ряд общин не предоставляют информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ. Представители ведомства дали необходимые консультации представителям общин.

Об итогах прошедшей лососевой путины сообщили представители территориального управления Росрыболовства, Пограничного управления, УМВД.

«Они обратили внимание, что чаще всего под эгидой традиционного рыболовства задерживаются нарушители, не представители КМНС, а  браконьеры, которые пользуются прорехами в законодательстве и пытаются, таким образом, осуществлять нелегальную деятельность. Это дискредитирует настоящих пользователей, представителей КМНС, - рассказал заместитель председателя Правительства Камчатского края – Министр рыбного хозяйства Владимир Галицын. - Отдельный вопрос – организация рыбалки на акватории водных объектов, получение разрешения на ведение деятельности в пределах водных объектов. Это всегда вызывает массу вопросов. Это достаточно заорганизованный, сложный процесс. Не всегда пользователи, осуществляющие традиционное рыболовство, знают о требованиях, предъявляемых законом, и попадают под штрафные санкции».

Владимир Галицын сообщил, что ранее, для удобства общин в крае была выпущена специальная брошюра с правилами ведения традиционного промысла. Он также рассказал о новшества в законодательстве, с которыми представители КМНС столкнулись в этом году при подаче заявок на осуществление традиционного рыболовства в 2017 году. Согласно вступившим в силу изменениям в приказ Росрыболовства,  заявки от представителей коренных народов теперь принимают исключительно в машинописном виде.  

«Это поставило под вопрос перспективу организации кампании в этом году. Нам удалось достигнуть договоренности с территориальным управлением, и в виде исключения в этом году они приняли заявки, заполненные от руки, как люди привыкли их подавать. Мы всех предупредили, что в следующем году исключений не будет, хотя ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин написал письмо в Минсельхоз с тем, чтобы отменить норму, которая не позволит определенной части населения, особенно в удаленных районах края получить доступ к ресурсу в 2018 и последующем годах», - отметил заместитель Председателя Правительства.  

По его мнению, при совместной работе общин, ассоциаций и органов власти удастся решить все трудности, возникающие при организации рыбалки коренных малочисленных народов Севера. Владимир Галицын подчеркнул, что особая роль в этом вопросе отведена муниципальным образованиям края, где представители КМНС ведут хозяйственную деятельность.   

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: кмнс  рыбная отрасль 


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