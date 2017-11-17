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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Участники квеста на "Днях Дальнего Востока" могут выиграть путешествие на Камчатку
Принять участие в состязании сможет любой посетитель дальневосточной выставочной экспозиции, которая будет организована в Экспоцентре (Краснопресненская набережная 14, павильоны №8.2, 8.3) в период с 14 по 16 декабря 2017 года. Вход на выставку «Дней Дальнего Востока в Москве» будет бесплатным. Чтобы побороться за призы, участникам нужно оформить бесплатный бейдж участника «Дней Дальнего Востока в Москве» на сайте (http://ddv.moscow), пройти регистрацию и инструктаж на стенде Фонда развития Дальнего Востока в дни проведения мероприятия (павильон 8.2), правильно и быстро выполнить задания с использованием специальной игровой платформы http://fareastquest.en.cx/.
Игрокам необходимо будет иметь с собой любое устройство с возможностью выхода в интернет (смартфон, планшет, ноутбук). Для выполнения заданий будут задействованы стенды институтов развития, регионов Дальневосточного федерального округа, Ярмарка вакансий и экспозиция, посвященная Дальневосточному гектару. Количество участников квеста не ограничено, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
С 11 по 13 декабря 2017 г. будет доступен первый (виртуальный) этап квеста. Участники, успешно прошедшие виртуальную игру, получат бонусы для участия в реальном состязании, победителю будет вручен поощрительный приз.
Тематический квест «Дальний Восток» носит просветительскую направленность и реализуется на платформе одной из крупнейших международных сетей активных городских игр Encounter (насчитывает более 747 тыс. участников и более 122 тыс. команд) в партнерстве с Фондом развития Дальнего Востока. Цель проекта – помочь москвичам и гостям города лучше узнать Дальний Восток, ознакомиться с основными направлениями новой экономической политики, привлечь дополнительное внимание к туристическому потенциалу макрорегиона.
«У Дальнего Востока огромный туристический потенциал. Не удивительно, что в регионе появляется все больше новых интересных проектов, направленных на развитие именно этой сферы. Туристический поток создает инвестиционный поток и условия для развития гостиничного бизнеса и рекреационной инфраструктуры. Уже сейчас люди активно встраиваются в эту работу, в том числе, и многие получатели дальневосточного гектара. Мы поддерживаем это начинание. Предпринимателям доступны льготные кредиты по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Стараемся привлекать интерес соотечественников и зарубежных гостей. В этом году был принят закон по упрощению визовых процедур в свободном порту Владивосток. По сути дела, мы перешли на электронную визу. Теперь все люди, которые приезжают к нам, смогут по-другому увидеть Россию, они будут по-новому к ней относиться в будущем. Это для нас очень правильно и важно», - отметил вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Потенциал развития внутреннего и международного туризма на Дальнем Востоке виден невооруженным глазом. И Камчатские вулканы - одно из чудес света, которое является мощным магнитом для туристов со всего мира. Камчатка - не только уникальное место для отдыха и путешествий, но и новые бизнес-возможности, основанные на одном из ключевых естественных конкурентных преимуществ Дальнего Востока», - уверен генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков.
Дни Дальнего Востока в Москве проходят при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока совместно с правительством Москвы при участии Минприроды, Фонда развития Дальнего Востока, Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Корпорации развития Дальнего Востока, правительств и администраций девяти субъектов РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ.
14-16 декабря состоится деловая программа выставки, которая включает в себя различные сессии, в том числе, международного дискуссионного клуба Валдай «Поворот России на Восток: следующее десятилетие». Руководители федеральных министерств социального блока расскажут о мерах, которые должны обеспечить к 2025 году рост показателей социального развития дальневосточных регионов. Комплексное развитие территорий макрорегиона станет главным предметом обсуждения на сессии «Новый подход к комплексному развитию территорий на Дальнем Востоке: как это будет работать?». В столичных ВУЗах пройдет цикл открытых лекций о Дальнем Востоке, а инвесторы, реализующие свои проекты в ДФО, расскажут о том, как начать и вести здесь свой бизнес.
«Первый аспект «Дней Дальнего Востока»– ярмарка вакансий. Москвичи смогут узнать, какие рабочие места уже есть на Дальнем Востоке и какие будут востребованы в перспективе реализации новых инвестиционных проектов в макрорегионе. Второй аспект – «дальневосточный гектар». Мы хотим показать, как идет этот проект на Дальнем Востоке, показать «истории успеха», рассказать, где берут землю, какие новые поселения создаются с помощью этой программы, чтобы москвичи могли это понимать и такую перспективу для себя рассматривать. Третий аспект – презентация инвесторам и предпринимателям тех новых возможностей ведения бизнеса, которые созданы на Дальнем Востоке. Это территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, налоговые льготы и административные преференции. Это еще и информация о тех проектах, которые сейчас стартуют на Дальнем Востоке», - рассказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
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