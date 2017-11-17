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Дальневосточный капитал № 11, 2017

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Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
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17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
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17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
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11 Декабря 2017, 09:10 | Регион сегодня |

Участники квеста на "Днях Дальнего Востока" могут выиграть путешествие на Камчатку

Путешествие на Камчатку - к кратерам вулканов, горячим источникам, гейзерам, Тихому океану, а также несколько килограммов главного дальневосточного деликатеса - красной икры, будут разыграны среди участников тематического квеста в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве".

Принять участие в состязании сможет любой посетитель дальневосточной выставочной экспозиции, которая будет организована в Экспоцентре (Краснопресненская набережная 14, павильоны №8.2, 8.3) в период с 14 по 16 декабря 2017 года. Вход на выставку «Дней Дальнего Востока в Москве» будет бесплатным. Чтобы побороться за призы, участникам нужно оформить бесплатный бейдж участника «Дней Дальнего Востока в Москве» на сайте (http://ddv.moscow), пройти регистрацию и инструктаж на стенде Фонда развития Дальнего Востока в дни проведения мероприятия (павильон 8.2), правильно и быстро выполнить задания с использованием специальной игровой платформы http://fareastquest.en.cx/.

Игрокам необходимо будет иметь с собой любое устройство с возможностью выхода в интернет (смартфон, планшет, ноутбук). Для выполнения заданий будут задействованы стенды институтов развития, регионов Дальневосточного федерального округа, Ярмарка вакансий и экспозиция, посвященная Дальневосточному гектару.  Количество участников квеста не ограничено, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

С 11 по 13 декабря 2017 г.  будет доступен первый (виртуальный) этап квеста. Участники, успешно прошедшие виртуальную игру, получат бонусы для участия в реальном состязании, победителю будет вручен поощрительный приз.

Тематический квест «Дальний Восток» носит просветительскую направленность и реализуется на платформе одной из крупнейших международных сетей активных городских игр Encounter (насчитывает более 747 тыс. участников и более 122 тыс. команд) в партнерстве с Фондом развития Дальнего Востока. Цель проекта – помочь москвичам и гостям города лучше узнать Дальний Восток, ознакомиться с основными направлениями новой экономической политики, привлечь дополнительное внимание к туристическому потенциалу макрорегиона. 

«У Дальнего Востока огромный туристический потенциал. Не удивительно, что в регионе появляется все больше новых интересных проектов, направленных на развитие именно этой сферы. Туристический поток создает инвестиционный поток и условия для развития гостиничного бизнеса и рекреационной инфраструктуры. Уже сейчас люди активно встраиваются в эту работу, в том числе, и многие получатели дальневосточного гектара. Мы поддерживаем это начинание. Предпринимателям доступны льготные кредиты по программе поддержки малого и среднего бизнеса.  Стараемся привлекать интерес соотечественников и зарубежных гостей. В этом году был принят закон по упрощению визовых процедур в свободном порту Владивосток. По сути дела, мы перешли на электронную визу. Теперь все люди, которые приезжают к нам, смогут по-другому увидеть Россию, они будут по-новому к ней относиться в будущем. Это для нас очень правильно и важно», - отметил вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Потенциал развития внутреннего и международного туризма на Дальнем Востоке виден невооруженным глазом. И Камчатские вулканы - одно из чудес света, которое является мощным магнитом для туристов со всего мира. Камчатка - не только уникальное место для отдыха и путешествий, но и новые бизнес-возможности, основанные на одном из ключевых естественных конкурентных преимуществ Дальнего Востока», - уверен генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков.

Дни Дальнего Востока в Москве проходят при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока совместно с правительством Москвы при участии Минприроды, Фонда развития Дальнего Востока, Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Корпорации развития Дальнего Востока, правительств и администраций девяти субъектов РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ.

14-16 декабря состоится деловая программа выставки, которая включает в себя различные сессиив том числе, международного дискуссионного клуба Валдай «Поворот России на Восток: следующее десятилетие». Руководители федеральных министерств социального блока расскажут о мерах, которые должны обеспечить к 2025 году рост показателей социального развития дальневосточных регионов. Комплексное развитие территорий макрорегиона станет главным предметом обсуждения на сессии «Новый подход к комплексному развитию территорий на Дальнем Востоке: как это будет работать?». В столичных ВУЗах пройдет цикл открытых лекций о Дальнем Востоке, а инвесторы, реализующие свои проекты в ДФО, расскажут о том, как начать и вести здесь свой бизнес.

«Первый аспект «Дней Дальнего Востока»– ярмарка вакансий. Москвичи смогут узнать, какие рабочие места уже есть на Дальнем Востоке и какие будут востребованы в перспективе реализации новых инвестиционных проектов в макрорегионе. Второй аспект – «дальневосточный гектар». Мы хотим показать, как идет этот проект на Дальнем Востоке, показать «истории успеха», рассказать, где берут землю, какие новые поселения создаются с помощью этой программы, чтобы москвичи могли это понимать и такую перспективу для себя рассматривать. Третий аспект – презентация инвесторам и предпринимателям тех новых возможностей ведения бизнеса, которые созданы на Дальнем Востоке. Это территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, налоговые льготы и административные преференции. Это еще и информация о тех проектах, которые сейчас стартуют на Дальнем Востоке», - рассказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Дни Дальнего Востока 


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