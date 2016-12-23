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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Января, 19:08 |
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В 2017 году на организацию социальных туров на Камчатке будет направлено 3,3 млн рублей
«Мы приглашаем туристические фирмы и агентства Камчатки присоединиться к реализации программы социального туризма и получить субсидии на организацию экскурсий. Необходимые заявки с описанием маршрутов, предложенных для проведения соцтуров, принимаются в срок до 1 марта», - сказали в агентстве.
Документы принимают по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 62 (здание КВЦ). Контактное лицо: Бильчук Анна Александровна, телефон: 8 (4152) 307-330, эл. почта: info@visitkamchatka.ru.
В агентстве добавили, что социальные туры проводятся в регионе с 2010 года. Экскурсионные поездки проходят в период с марта по октябрь. В прошлом сезоне участниками социальных туров на Камчатке стали более 550 человек. Бесплатные экскурсии были проведены для школьников и студентов, являющихся победителями олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, талантливой молодежи, многодетных семей, людей с ограниченными физическими возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны. Они приняли участие в поездках к вулканам, вертолетно-пешеходных экскурсиях в Долину гейзеров, Курильское озеро и другие природные объекты, морских экскурсиях, посетили этнографические стойбища и питомники ездовых собак. В 2016 году субсидии в сфере социального туризма были предоставлены семи туроператорам Камчатки.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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