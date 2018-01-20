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Пассажирские автобусы c Wi-Fi вышли на линию в Петропавловске-Камчатском
Доступ к Wi-Fi сети предоставляется бесплатно, единственное необходимое условие для подключения – наличие учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).
«Наличие публичных Wi-Fi сетей является современным трендом для многих городов, это удобно и востребовано как местными жителями, так и приезжими гостями нашего полуострова. Использование ЕСИА, или попросту говоря регистрации на портале госуслуг, повышает удобство использования публичных Wi-Fi сетей и позволяет исполнить требования Правил оказания телематических услуг связи, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 575 (в ред. от 25.10.2017)», - рассказала руководитель агентства по информатизации и связи Камчатского края Инга Леонтьева.
По её словам, в пятницу, 9 февраля в Петропавловске-Камчатском на линию вышли три автобуса с Wi-Fi оборудованием. Они уже курсируют на маршрутах номер 20, 21 и 26. На данные автобусы нанесена символика «госуслуг» и «Wi-Fi», поэтому узнать их очень легко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
Инга Леонтьева добавила, что в целом же проект разбит на 3 этапа соответственно в 1, 2 и 3 квартале 2018 года. На первом этапе публичными Wi-Fi сетями с авторизацией через ЕСИА планируется оснастить в общей сложности 5 автобусов, 3 торговых центра и аэропорт в городе Елизово. На втором этапе – отдельные образовательные учреждения, на третьем – отдельные медицинские учреждения и учреждения культуры.
Проект реализует совместно с камчатским оператором связи ООО «ИнтерКамСервис» на принципах государственно-частного партнёрства.
Добавим, что для получения учётной записи госуслуг (ЕСИА) необходимо зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru и подтвердить личность в МФЦ или любом другом центре обслуживания граждан на территории Камчатского края, ближайшие центры обслуживания указаны на карте.
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