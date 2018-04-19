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На Камчатке определили лучших в рыбной отрасли
На Камчатке подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. В этом году он прошёл в девятый раз. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын поздравил победителей, и вручил им дипломы и сертификаты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Согласно положению конкурса, все участники должны проживать на территории края и иметь стаж работы по специальности не менее пяти лет.
«Камчатский край – безусловный лидер в рыбной отрасли России. И в большинстве своём - это заслуга работников рыбохозяйственных организаций нашего региона, тех, кто трудится на берегу и в море. Основными задачами этого конкурса являются повышение профессионального мастерства, поднятие престижа рабочих профессий, а также выявление и поддержка лучших специалистов. Это сложный, но вместе с тем очень достойный труд. Поэтому каждый год мы выбираем профессионалов высшего класса, чтобы их знали не только на предприятиях, на которых они работают, но и во всём регионе», - сказал Владимир Галицын
Решением жюри лучшими профессионалами в этом году признаны:
1) номинация «Лучший судоводитель рыбной отрасли» - Анатолий Пименов;
2) номинация «Лучший мастер добычи рыбной отрасли» - Валерий Семин;
3) номинация «Лучший технолог рыбной отрасли» - Юрий Кузьмичев;
4) номинация «Лучший судомеханик рыбной отрасли» - Николай Пономарев;
5) номинация «Лучший рефмеханик рыбной отрасли» - Виталий Баранов;
6) номинация «Лучший электромеханик рыбной отрасли» - Роман Верин;
7) номинация «Лучший механик технологического оборудования» - Николай Серебренников;
8) номинация «Лучший радиоэлектроник рыбной отрасли» - Андрей Золотарев;
9) номинация «Лучший обработчик рыбной отрасли» - Ок Не Пак;
10) номинация «Лучший ихтиолог» - Оксана Михайлова.
Победители в каждой номинации получили денежные сертификаты на 28 750 рублей, подарки от своих предприятий и грамоты.
Кроме того, в рамках мероприятия также состоялось награждение студентов мореходного факультета КамчатГТУ за активное участие в научно-исследовательской работе по применению отечественного судового радиоэлектронного оборудования. Благодарственными письмами министерства рыбного хозяйства Камчатского края были награждены Алексей Сенькин, Денис Фефелов, Виктор Кобылкин, Александр Лежнин и Алексей Попов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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