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Понедельник| 13 Мая, 13:28 |
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Самый большой в этом сезоне круизный лайнер побывал на Камчатке
Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
Лайнер под флагом Багамских островов осуществлял круиз из Японии (Отару) на Аляску. Судно пришвартовалось у морского вокзала в Петропавловске-Камчатском.
«Туристов и судно обслуживал судовой агент «Пасифик Нетворк», а программу их пребывания на Камчатке обеспечивали региональные туроператоры. В морском вокзале гостей встретил народный фольклорный ансамбль «Забава». Лайнер простоял в порту краевого центра один день.
Туристская программа включала в себя посещение музеев, храмового комплекса, осмотр городских памятников, экскурсии на смотровую площадку на Петровской сопке, концерты знаменитых камчатских исполнителей и танцевальных ансамблей, выставки. Также туристы посетили питомник ездовых собак, этнические стойбища и корякскую деревню с дегустацией блюд местной кухни», - рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Круизный лайнер «Norwegian Jewel» был построен в 2000 году. Длина судна - 294 метра. На нем расположены 15 палуб, 12 из которых - пассажирские. На борту находятся 10 ресторанов, 10 баров, 2 открытых бассейна, 6 джакузи, фитнес- и спа-центры, детский кинотеатр, теннисный корт и даже трек для спортивной ходьбы. Лайнер вмещает 2376 пассажиров и 1100 членов экипажа.
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