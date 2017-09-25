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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 21:04 |
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В новый рыбоперерабатывающий завод на Камчатке инвестор планирует вложить около 550 млн рублей
«Мы планируем начать строительство рыбоперерабатывающего завода уже весной. Плановый объем выпуска готовой продукции 100 тонн в сутки. Данный проект по строительству берегового завода мы реализуем по федеральной программе, связанной с получением инвестиционных квот в обмен на инвестиции. Наша компания ежегодно осваивает около 10 тысяч тонн собственных квот по белорыбице. Мы надеемся, что новый проект по строительству завода позволит получить дополнительные квоты в обмен на инвестиции в создание берегового предприятия. В настоящее время мы готовим бизнес-план, проект завода и другие необходимые документы по требованиям Федерального агентства по рыболовству. Заявочная компания заканчивается в начале декабря и сроки подачи документов очень сжатые, но мы уверенны в результате, так как видим реальную поддержку со стороны федеральных и региональных структур», – рассказал представитель компании «КЗБ-Донка» Савелий Захаров.
Новый завод будет перерабатывать белорыбицу: камбалу; минтай, треску, навагу, сельдь и других виды рыб. В проект заложены безотходные технологии, которые позволяют до 100% входящего сырья перерабатывать в готовую продукцию высокой степени переработки. Ориентировочный объем инвестиций в этот проект около 550 миллионов рублей. Введение завода в эксплуатацию создаст дополнительно более 100 рабочих мест в первую очередь для населения Камчатского края. Дисконтированный срок окупаемости проекта – около 6 лет. Налоговые поступления только за этот период составят более 120 миллионов рублей.
«Учитывая общее требование Федерального агентства по рыболовству – с 1 января 2019 года сдавать на берег рыбу, выловленную в прибрежной зоне для ее переработки, мы планируем начать строительство завода весной 2018 года и ввести завод в эксплуатацию в кратчайшие сроки. В настоящее время мы осваиваем свои квоты на вылов рыбы на собственных плавзаводах», – уточнил Савелий Захаров.
По словам представителя компании, введение берегового предприятия в эксплуатацию позволит нам предложить продукцию глубокой переработки российскому потребителю в рамках программы продовольственной безопасности. «Переход от блочной заморозки рыбы на судах к глубокой переработке охлажденной рыбы на береговых предприятиях – это очень большой качественный скачок! Но реализация этого инвестиционного проекта дорогое и сложное мероприятие, и без Государственной поддержки реализовать его будет крайне сложно», – считает он.
Напомним, Минвостокразвития России готовит предложения в Правительство России по расширению ТОР «Камчатка» для реализации ряда инвестиционных проектов.
В настоящее время на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух», "Курилы" (Сахалинская обл.) «Амуро-Хинганская» (ЕАО).
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