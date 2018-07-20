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12 Ноября 2012, 16:04 | Регион сегодня
На Камчатке кречеты, изъятые на судне у мыса Африка, выпущены на свободу
8 ноября в территориальных водах России в районе мыса Африка, в результате совместной спецоперации сотрудников ФСБ России, пограничных органов, органов внутренних дел, агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края было задержано судно, перевозившее контрабандный груз из 58 соколов-кречетов и 2 сапсанов, занесенных в Красную книгу РФ.
Кроме того, два кречета были подняты с воды, поскольку злоумышленники пытались избавиться от незаконного груза. На борту судна кроме того находилось незарегистрированное оружие и орудия лова птиц.
Изъятые птицы были доставлены с пограничного сторожевого корабля «Камчатка» на берег, где были выпущены в естественную среду обитания. Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.
Операция подобного рода впервые проводилась на море и является беспрецедентной как по характеру взаимодействия между различными уполномоченными органами, так и по количеству изъятых у браконьеров краснокнижных птиц.
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