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Бесплатные автобусы доставят жителей и гостей Петропавловска-Камчатского на открытие "Берингии-2019"
Движение бесплатных автобусов, которые доставят всех желающих на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова, в краевой столицы будет организовано с 10.30 утра и до завершения праздничных мероприятий. Курсировать автобусы будут от остановки "Новый рынок" до места проведения спортивно-развлекательного праздника с интервалом в 10 минут, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
"Воспользоваться бесплатными автобусами можно будет вплоть до 20 часов вечера. Вдоль всего маршрута для гостей, приехавших на личном транспорте, будут подготовлены специальные парковочные площадки, что позволит автомобилистам оставить свои машины и добраться до спорткомплекса на общественном транспорте. Парковки будут организованы возле лыжной базы "Лесная, на втором кольце Северо-Востока, рядом с Камчатским выставочно-инвестиционным центром, и у поста ГИБДД, расположенного на выезде из Петропавловска. На тех же автобусах можно будет и вернуться в город",- рассказали в оргкомитете по подготовке и проведению "Берингии-2019"
Для гостей из Елизова также будут ходить специальные пассажирские автобусы. Стоимость разовой поездки на этом междугородном маршруте составит 50 рублей. Автобусы будут отправляться с елизовской автостанции, начиная с 10.30 утра с интервалом в 30 минут.
Организаторы призывают гостей мероприятия воспользоваться бесплатным общественным транспортом во избежание пробок на федеральной дороге в часы проведения праздничных мероприятий.
Напомним, открытие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019" состоится на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова 23 февраля. Зрителей ждет грандиозное спортивно-развлекательное представление. По традиции в рамках мероприятия перед собравшимися зрителями выступит приглашённая звезда российской эстрады. В этот раз с открытием "Берингии" камчатцев поздравит арт-группа "Сопрано" Турецкого.
Билеты можно приобрести на сайте ponominalu.ru или в точках продаж "МТС" и салонах "Алло" в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. Стоимость – 400 рублей.
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