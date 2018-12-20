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Четверг| 14 Февраля, 06:05 |
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Два судна на воздушных подушках достроены и готовятся к отправке на Камчатку
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
"Обеспечение бесперебойного пассажирского сообщения между населенными пунктами Камчатки – один из приоритетов, определенных Губернатором Владимиром Илюхиным, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. Для этого в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Камчатского края" у ООО "Ховеркрафт" в Санкт-Петербурге были заказаны три судна на воздушных подушках. Первое, "Нептун 15", уже доставлено на полуостров, сейчас ведется оформление необходимых документов, после чего оно начнет курсировать по маршруту "Завойко – СРВ – площадь имени В.И. Ленина – Сероглазка". Катера-амфибии "Нептун 23" морского регистра, мы планируем, что они будут работать на переправах на севере Камчатки", – сказал Юрий Зубарь.
"Нептун 23" способен вместить до 20 пассажиров и 2,1 тонн груза, развивает скорость до 60 км/ч. Его отличительной особенностью является гидравлический механизм открытия крыши и установленный кран-манипулятор, благодаря чему на борту можно будет перевозить крупногабаритные грузы.
Все три судна могут работать на воде, льду и снегу. Для увеличения срока эксплуатации в каждом из трех катеров установлены два двигателя.
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