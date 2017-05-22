|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 14 Июня, 06:51 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Камчатке круизный лайнер "Профессор Хромов" встретят обновленной площадью перед морским вокзалов
В ближайшее время бригады подрядной организации выполнят асфальтирование проезда и обустройство парковочных зон, приведут в порядок «зелёную зону». Соответствующие поручения даны в рамках выездного совещания, проведённого на объекте заместителем Председателя Правительства Камчатского края Юрием Зубарем.
«Территория площади морвокзала должна развиваться в единой концепции с территорией бывшего завода "Фреза", на которой в будущем будут располагаться яхтенный клуб, гостиница и другие объекты туристической инфраструктуры. Площадки должны быть оформлены в определённом стиле. Это перспективный проект, которой предстоит воплотить в жизнь. В этом году мы выполним временный вариант благоустройства. План первоочередных работ сформирован и находится в активном исполнении, - сообщил Юрий Зубарь. - Здесь уберут весь мусор, выполнят асфальтирование. По завершении работ на привокзальной площади будет изменена схема движения: мы разделим потоки пассажирского транспорта и грузового, который заходит на холодильники. Будут определены парковочные зоны для личного автотранспорта и туристических автобусов».
Кроме того, в ближайшие дни бригады поменяют фасад магазина, расположенного на площади, приведут в порядок разворотную площадку для автобусов регулярного муниципального маршрута.
Благоустройство площади будет завершено к 26 июня – предполагаемой дате захода в порт круизного лайнера «Профессор Хромов». Он станет первым пассажирским судном, принятым у причальной стенки нового морского вокзала.
«В течение недели будет сдан в эксплуатацию 5 причал морвокзала. Его капитальный ремонт практически завершён, идёт укладка последнего слоя асфальта. К приходу первого парохода причал будет готов, - сказал Юрий Зубарь. – Ожидается, что лайнер простоит в порту 2 дня. Его пассажиры будут первыми туристами, которые пройдут через новый пункт пропуска через государственную границу, оборудованный в здании морвокзала».
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Предприятия Камчатки стали лауреатами Международного конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2016"
- На Камчатке круизный лайнер "Профессор Хромов" встретят обновленной площадью перед морским вокзалов
- На Камчатке заповедник "Командорский" открыл экотропу для наблюдения за котиками и сивучами
- На Камчатке на берегу Авачинской бухты отметят День Первой рыбы
- На Камчатке началась путина с планом добыть более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей
- Круизный немецкий лайнер Bremen доставит на Камчатку 135 иностранных туристов
- Впервые корейские инвесторы войдут в проект в сфере здравоохранения на Дальнем Востоке
- На Камчатке продолжает расти пассажиропоток главных воздушных ворот региона
- В акваторию Авачинской бухты зашёл лайнер "Silver Shadow" с 368 пассажирами
- На Камчатке за три дня разработают "дорожную карту" развития туристической отрасли территории
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.