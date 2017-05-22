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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Предприятия Камчатки стали лауреатами Международного конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2016"
«В финале конкурса смогли принять участие только те компании, которые по результатам отборочного этапа были удостоены золотых медалей за качество производимых товаров и услуг. В рамках экспертной оценки финала производились расширенные исследования конкурсных позиций, в том числе микробиологический и физико-химический анализ образцов товарной группы. На церемонии награждения лауреатами были объявлены 161 организация из России, а также 302 предприятия из 64 стран мира».
От Камчатского края лауреатами стали ООО «Тикет Сервис», КГАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звёздный», ОАО «Гостиница «Авача», ИП Мусатова З.Т. салон «Люкс-Оптика», ООО «Здоровье», ИП Кузина Л.А. сеть цветочных салонов «Сакура», ООО «Гостиничный комплекс «Петропавловск».
Международный конкурс «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» осуществляет работу с 2002 года на территории 49 регионов России и 64 стран мира. Проект направлен на выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий, посредством проведения независимой экспертной оценки качества производимых ими товаров и услуг, а также дальнейшего продвижения интересов этих компаний в России и за ее пределами. Международный конкурс «ГЕММА» обладает консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), а в России имеет государственный статус.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Предприятия Камчатки стали лауреатами Международного конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2016"
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