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Среда| 13 Июня, 16:32 |
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На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции
Об этом сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко.
«Сегодня мы отмечаем хорошую динамику практически по всем направлениям в животноводческой отрасли Камчатки. Производство молока в целом, по всем категориям хозяйств, увеличилось на 7%, а у промышленных предприятий – на 14%. Объём производства мяса увеличился почти на 10%, также выросло поголовье свиней – на 12%. Вместе с тем производство мяса в живом весе увеличено на 33%. Отмечу, что эти результаты – это следствие того задела, который был сделан камчатскими сельхозтоваропроизводителями в 2017 году. Это стало возможным благодаря слаженной и чёткой работе регионального Правительства, специалистов комбикормового завода краевого центра и местных товаропроизводителей, работающих в отрасли сельского хозяйства», - сообщил Александр Кучеренко.
Он добавил, что увеличение объёма производства мясной и молочной продукции во многом обусловлено и благодаря существующему перечню мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям на территории Камчатского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
«В сельскохозяйственной отрасли нашего региона фермерам и сельхозпредприятиям предоставляется почти 70 различных мер государственной поддержки. Их финансирование осуществляется за счёт краевой госпрограммы развития сельского хозяйства. Хотелось бы отметить те меры, которые были введены ранее, но начали работать только сейчас – техническая и технологическая модернизация, а также поддержка муниципальных программ по развитию молочного животноводства. Они направлены на реконструкцию скотомест и создание микроклимата на их увеличение», - рассказал министр.
Он добавил, что большой популярностью в отрасли пользуется такая мера господдержки, как финансовое обеспечение за счёт средств краевого бюджета сельхозтоваропроизводителей, занимающихся молочным скотоводством, производством яйца и мяса свинины.
Напомним, в ходе Прямой линии с Президентом Российской Федерации, Владимир Путин отметил положительную динамику в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.
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