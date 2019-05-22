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Обновленный пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский принял первых гостей
В церемонии открытия терминала приняли участие Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, Председатель Законодательного Собрания субъекта Валерий Раенко и генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский
После торжественного перерезания ленты, глава Камчатского края и руководитель компании-инвестора прошли в зоны досмотра и вылета. Площадь пассажирского терминала расширена за счет строительства временного сборно-разборного павильона на 2800 квадратных метров. С пяти до двенадцати увеличилось количество стоек регистрации, в 4 раза больше стала зона предполетного досмотра. Более чем в 2 раза увеличен зал ожидания вылета внутренних рейсов, где теперь могут с комфортом разместиться более 500 человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Событие долгожданное. Это продолжение модернизации нашего аэропорта. Несколько лет назад была обновлена аэродромная инфраструктура, сейчас создаются достойные условия для наших пассажиров. Эта работа системная, я хочу поблагодарить всех, кто ее проводит. Я рад, что открытие терминала пришлось на начало туристического сезона. Мы давно ждали, что расширится зона вылета в аэропорту, я думаю, в нем сейчас будет достаточно комфортно как камчатцам, так и гостям полуострова», - отметил Владимир Илюхин.
Губернатор Камчатского края подчеркнул, что обновление действующего терминала лишь временная мера, а через пару лет будет построен новый современный аэровокзальный комплекс.
Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский добавил, что строительство дополнительного павильона велось за счет средств компании. Такое решение было принято в связи с тем, что в прежнем виде терминал уже не справлялся с растущим пассажиропотоком. Благодаря модернизации пропускная способность комплекса увеличена до 360 пассажиров в час.
«Инфраструктура действующего терминала критически нуждалась в обновлении, поэтому было принято решение вложить средства в ее модернизацию и улучшить условия для пассажиров на те несколько лет, пока мы будем строить новый аэровокзальный комплекс. В апреле было завершено проектирование перрона, в августе мы заходим в государственную экспертизу уже с новым терминальным комплексом. Работа ведется в соответсвии с графиком», - рассказал Евгений Чудновский.
Проект модернизации авиагавани предусматривает строительство нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тысяч квадратных метров, оснащенного, на первом этапе, четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница и деловой центр.
«Пассажиропоток за последние два года значительно вырос. Строительство нового комплекса действительно даст толчок развитию туризма на Камчатке. Я рад, что в крае появляются объекты подобного рода. Вы знаете, что несколько лет назад был построен морской вокзал, где созданы все условия для обслуживания туристов. Сейчас то же самое мы видим в аэропорту. Воздушные ворота для Камчатки имеют стратегическое значение. Хотелось бы, чтобы именно с них начиналось хорошее настроение тех, кто прибывает в наш край», - добавил Владимир Илюхин.
Напомним, что холдинг «Аэропорты Регионов» в 2017 году признан победителем инвестиционного конкурса на право модернизации главной авиагавани полуострова, проведенного «Корпорацией развития Камчатки». Соглашение о реализации проекта между Корпорацией и УК «Аэропорты Регионов» подписано 3 ноября 2017 года. В мае 2018 года инвестор стал резидентом ТОР «Камчатка».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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