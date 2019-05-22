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На Камчатке утвержден эскиз проекта парка вокруг Култучного озера
Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун.
Напомним, общество «Камчатская земля» с 2018 по 2021 год реализует инвестиционный проект по строительству визит-центра и парка на озере Култучное. Объем инвестиций проекта составляет более 67 миллионов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
С целью реализации инвестиционного проекта, по заказу компании «Камчатская земля» проектной организацией разработаны несколько эскизных проектов парковой зоны, которые были представлены на рассмотрение рабочей группе по благоустройству Култучного озера и прилегающей к нему территории. С учетом предложений и пожеланий участников рабочей группы выбранный эскизный проект доработан, утвержден и направлен для детальной проработки в проектную организацию.
«Вокруг малого Култучного озера будет создан зеленый пояс, ограждающий водоем, а также – экотропа – это самое главное. На ней будут обустроены две видовые площадки для наблюдения за гладью озера и его растительным и животным населением. Передвижение по экотропе накладывает определенные обязательства на человека. Мы должны соблюдать правила поведения, должны понимать, что обходим озеро, где гнездятся птицы, живут животные, особенно не шуметь и ничего не ломать. На протяжении маршрута экотропы в ключевых точках разместятся информационные щиты. Кроме того, на эскизах выделены зоны для размещения комплекса уличных спортивных тренажеров, детской игровой площадки, парковки для автомобилей. Для отдыха горожан и гостей города вдоль прогулочных тропинок разместятся бревенчатые скамьи», – сказал Василий Прийдун.
Добавим, рабочая группа для проработки вопросов, связанных с благоустройством Култучного озера создана по поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. В ее состав входят специалисты научных и общественных организаций, исполнительных органов государственной власти края, администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также представитель резидента СПВ.
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