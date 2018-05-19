|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:27 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Налоговые льготы установлены для резидентов Свободного порта на Камчатке
- Не так давно состоялось решение о распространении режима Свободного порта на Петропавловск-Камчатский. В рамках рабочей группы все необходимые инвестиционные вопросы решаются, - сказал губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. – Сегодня мы решили один из важнейших вопросов - предусмотрели введение механизма льготного налогообложения для резидентов порта: налог на введенное имущество будет обнулён на срок окупаемости проекта, налог на прибыль будет снижен в первые пять лет – до 5% и 10% - в последующие пять лет. Для бизнеса это очень значимые льготы. Думаю, принятое сегодня решение поможет нарастить число резидентов Свободного порта Петропавловск-Камчатский.
После вступления закона в силу, объем налоговой поддержки для резидентов Свободного порта будет не меньший, чем для резидентов ТОР. Напомним, в настоящее время правительство Камчатки, Министерство по развитию Дальнего Востока, Корпорация развития Дальнего Востока ведут переговоры с потенциальными резидентами, которых интересует работа на площадках Свободного порта в Петропавловске-Камчатском. Уже известны три первых потенциальных резидента. В ближайшее время подписать соглашения планируют компании «Витязь – Аэро», «Ямсы» и «Камчаттралфлот». Речь идет о проектах строительства гостиницы, грузового терминала и рыбоперерабатывающего завода в Петропавловске-Камчатском. Общий объем инвестиций по этим трем проектам Свободного порта составит 2,1 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
фото www.kamgov.ru
- На Камчатке вырос объём производства мясной и молочной продукции
- Первая партия бутилированной артезианской воды из Камчатского края отправлена в Китай
- На верфях Приморья ведется строительство двух барж для Камчатки
- На Камчатке созданы туристско-рекреационный и агропромышленный кластеры
- На Камчатке официально стартовала лососёвая путина
- Резидентам ТОР "Камчатка" выдано 400 гектаров земли
- Ученые прогнозируют рекордный объём промысла тихоокеанских лососей на Камчатке
- Камчатский ресторан вошел в десятку лучших из тысячи заведений страны
- Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
- Камчатский край занял 32 место в Национальном рейтинге, поднявшись на 36 позиций
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.