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Суббота| 11 Августа, 22:28 |
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Около тридцати боевых самолётов и вертолётов подняты по тревоге на Камчатке
Около 30-и боевых самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота задействовано в летно-тактическом учении на Камчатке, сообщил "Дальневосточному капиталу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 1 ранга.
В рамках летно-тактического учения авиабазы морской авиации камчатской группировки Тихоокеанского флота около 30 экипажей дальних противолодочных самолётов Ту-142мз, истребителей-перехватчиков МиГ-31, противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н, самолётов Ан-26, противолодочных вертолетов Ка-27 и вертолётов Ми-8 выполнили задачи по предназначению, в условиях применения «противником» средств противовоздушной обороны и радиоэлектронного подавления.
Пилоты истребителей-перехватчиков поочередно на сверхзвуковых скоростях отрабатывали совместные задачи по перехвату самолетов «противника» на дальнем расстоянии и максимальной высоте, отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои и выполнили задачи по принуждению воздушного судна-нарушителя к посадке.
Экипажи противолодочных самолетов выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, выполнили комплекс учебно-боевых задач по ведению воздушной разведки в предполагаемых районах развертывания сил условного противника, в роли которых выступили корабли и подводные лодки камчатской группировки Тихоокеанского флота. Также противолодочники отработали вопросы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с условным применением противолодочного вооружения.
Летчики Ан-26 и Ми-8 провели высадки тактического воздушного десанта в тыл условного противника. Вертолётчики корабельных вертолётов Ка-27 и Ка-27ПС отработали посадки на палубу авианесущего корабля, выполнили противолодочные и поисково-спасательные задачи. Полёты проводились в светлое и тёмное время суток в различных метеоусловиях.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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