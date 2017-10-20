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На Камчатке "Чудо-остров" готов принимать туристов круглый год
Почти год прошел с открытия аквапарка «Чудо-остров» с термальными источниками, расположенного на территории базы отдыха «Лесная» в Елизовском районе. Аквапарк готов принимать туристов из Дальнего Востока и других российских регионов, отметил собственник аквапарка Александр Ветчинов.
«На Камчатке много воды, а купаться негде. У нас зима больше шести месяцев в году. Вот и пришла идея создать такой парк. Мы – строительная организация, поэтому построить было несложно. В результате был запущен огромный крытый аквапарк. Наш проект – уникальный. В Москве нет таких по объему аквапарков. Примерно такой, но чуть меньше – в Казани. Рядом с крытой частью находится огромный бассейн с термальной водой. Мы ждем туристов из дальневосточных регионов и других уголков страны», – подчеркнул Александр Ветчинов.
По словам инвестора, строительство аквапарка стало первым туристическим объектом, открытым в рамках ТОР. «Чудо-остров» представляет собой комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов. Единовременно комплекс сможет принимать около 500 посетителей в зимний период и около 700 в летний. На территории аквапарка есть взрослые и детские горки, кафе, сауны и многое другое, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Напомним, постановление правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно-логистического и туристско-рекреационного. В настоящее время в ТОР «Камчатка» реализуется 34 инвестиционных проекта на сумму более 18,4 млрд рублей. Всего подано 75 заявок от инвесторов на 34 млрд рублей.
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