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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 13 Ноября, 17:03 |
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Энергетики ДГК пройдут от Камчатки до Северного Кавказа
Вместе с коллегами из других регионов России они прошагают по виртуальному маршруту от Паужэтской ГеоЭС на Камчатке до Гоцатлинской ГЭС в Дагестане, сообщает пресс-служба компании.
Акция стартовала 15 октября, а завершится в декабре. По словам организаторов, целью акции является популяризация здорового образа жизни среди сотрудников. «В нашей повседневной жизни мы очень много времени проводим за компьютером, мало ходим и ведем, к сожалению, не самый здоровый образ жизни. Мы хотим это исправить, поэтому решили организовать такую акцию, которая, с одной стороны, расшевелит коллег, с другой стороны, объединит сотрудников разных коллективов, входящих в Группу РусГидро. Для этого мы взяли популярное мобильное приложение Pacer, а потом нарисовали в Google Maps виртуальный маршрут, пролегающий по всей территории России и проходящий через энергообъекты компании, - отмечает один из организаторов акции Алихан АВАРСКИЙ. - Любой сотрудник может скачать себе на телефон приложение и присоединиться к акции. Вы продолжаете ходить по своим обычным маршрутам, делать пробежки, а в это время приложение считает ваши шаги. Но делаете вы это не один, а в группе с коллегами».
Протяженность «маршрута» составляет 36 млн шагов или 26,5 тысяч километров. Он начинается от Паужетской ГеоЭС на Камчатке, проходит по территории Чукотки, Якутии, Магаданской области, через Хабаровский и Приморский края, и далее через Сибирь и центральную Россию доходит до Гоцатлинской ГЭС в Дагестане. Вне зависимости от реального расположения команд все они начинают движение в виртуальной точке - Паужетская ГеоЭС - и движутся по единому маршруту, который захватывает 79 энергообъектов, в том числе, Николаевскую ТЭЦ, Хабаровскую ТЭЦ-3, Владивостокскую ТЭЦ-2, Благовещенскую ТЭЦ и др.
Всего же на данный момент на «маршрут» вышли более 50 команд, представляющих различные филиалы и подконтрольные общества РусГидро. Свои группы организовали сотрудники Нерюнгринской ГРЭС, Благовещенской ТЭЦ, Хабаровской генерации, Хабаровской теплосетевой компании, ДРСК, Камчатскэнерго, Магаданэнерго, Якутской ГРЭС-1 и Якутской ГРЭС-2, Сахалинэнерго и др. Задача каждой из команд - сделать как можно больше шагов и первой прийти к финишу.
Дистанцию пройденного маршрута будут определять по сумме шагов всех участников команды. Результаты марафона будут подведены в День энергетика, когда назовут команды, прошедшие наибольший путь, с наибольшим количеством участников из числа работников, с наибольшим средним количеством шагов на 1 человека.
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