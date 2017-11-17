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13 Декабря 2017, 17:28 | Регион сегодня

На Камчатке в главном аэропорту началась реконструкция

В целях повышения качества обслуживания пассажиров международных рейсов к лету будет построен дополнительный павильон для выдачи багажа.

На Камчатке расширят помещения межсектора в главном аэропорту края.Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в рамках «Прямой линии», прошедшей в субботу, 9 декабря в эфире телеканал «Россия 1».

Отвечая на один из вопросов, поступивших через Интернет-сервис, глава региона сообщил о перспективах дальнейшего развития аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

«Этой осенью у нас подведены итоги инвестиционного конкурса по строительству аэровокзального комплекса в аэропорту Елизова. Конкурс выиграла компания «Аэропорты регионов» Группы компаний «Ренова». Она планируют вложить в строительство порядка 8 млрд рублей. Сейчас идёт работа над проектом»,  - сказал Владимир Илюхин.   

Он сообщил, что срок строительства нового аэровокзала составит 3 года. Однако, первые результаты модернизации жители и гости региона смогут увидеть уже следующим летом.

«Международный сектор нашего аэропорта сегодня не отвечает никаким требованиям. Мы договорились с новым руководством о том, что уже в первой половине лета они расширят наш нынешний международный сектор за счёт территории автостоянки.  Чтобы до ввода в строй нового здания аэровокзального комплекса в межсекторе были созданы более комфортные условия, там будет обустроено багажное отделение», - сказал Губернатор.

Строительство помещений для багажного отделения межсектора планируется выполнить по быстровозводимой технологии. С вводом в строй нового пассажирского терминала международный сектор будет перенесён в основное здание аэропорта.

Отдельное внимание в рамках эфира глава региона уделил вопросам, связанным с проектированием здания будущего аэровокзала. Владимир Илюхин пояснил, почему инвестор решил изменить планировочные решения, предложные ранее Правительством края.

«Изначально мы планировали строительство аэровокзального комплекса собственными силами с привлечением нашего камчатского бизнеса. Когда объявляли конкурс, говорили о том, что нужно будет использовать наш проект, по которому аэровокзальный комплекс стоил 3,4 млрд рублей. Новый инвестор собирается вложить в проект порядка 8 млрд рублей. Планируемая нами площадь оказалась недостаточной для реализации планов инвестора. Решено, что аэровокзальный комплекс будет построен с северной части перрона – там, где сегодня стоят самолёты нашей малой авиации, - сказал Владимир Илюхин. - Средства, затраченные на проектирование, восстановлены в средствах, которые инвестор заплатил, выкупив пакет акций нашего предприятия. Поэтому здесь никаких потерь нет. Мы получим новый аэровокзальный комплекс, который будет отвечать всем требованиям, и будет в два раза больше по площади, чем мы планировали».

Выбор новой площадки и новой концепции строительства аэровокзала позволяет наполнить аэропорт дополнительными объектами, как аэропортовой, так и туристической инфраструктурой. Помимо пассажирского терминала, оснащённого телескопическими трапами и самым современным оборудованием, в него войдет гостиница на 120 номеров и торгово-офисный центр. Будет также построен цех бортового питания, есть планы по обустройству парковой зоны. Преимущество нового проекта заключается в том, что при необходимости его площади можно расширить за счёт строительства дополнительных секторов. Это можно реализовать без ущерба внешнему облику здания. В проекте также учтена камчатская тематика: новое здание напоминает кратер вулкана.

Досье "Дальневосточного капитала": Базовый аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» – единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных. Действующее здание аэропорта построено более полувека назад – в 1963 году.  Вместе с тем, в настоящее время оно обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год. Строительство нового терминала должно сыграть ключевую роль в развитии туризма в регионе, расширению чартерных программ и запуску новых международных маршрутов авиасообщения, в первую очередь со странами АТР. Ранее по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в главном аэропорту Камчатки была проведена реконструкция взлётно-посадочной полосы № 1. В общей сложности на модернизацию объекта из федерального бюджета было направлено почти 12 млрд рублей. Помимо устройства ВПП в аэропорту выполнена реконструкция пассажирского перрона, мест стоянки самолетов и рулёжной дорожки, построены новый командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная станция, дизельная котельная, а также смонтированы объекты радиотехнического, навигационного и светосигнального оборудования.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: аэропорт  реконструкция 


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