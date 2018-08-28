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На Камчатке проверяют безопасность горнолыжных склонов
Межведомственная рабочая группа, созданная по инициативе правительства Камчатского края, проверяет безопасность использования горнолыжных баз и горнолыжных склонов. Об этом сообщили в министерстве спорта и туризма Камчатского края.
В настоящее время уже проверены 3 горнолыжные базы в Петропавловске-Камчатском, база «Морозная» в Елизово. Автономная проверка (собственными силами) прошла и на горнолыжном склоне в Палане. В понедельник, 14 января, проходит проверка безопасного использования склонов в Вилючинске.
В состав межведомственной рабочей группы вошли представители региональных управлений Ростехнадзора, Роспотребнадзора, МЧС, министерства спорта и туризма Камчатского края, сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
«Горнолыжные комплексы считаются объектами повышенной опасности, поэтому и контроль за ними довольно строгий. Перечень требований значительный, и если хотя бы один из пунктов не будет соответствовать нормам безопасности, трассы закроют. Но по итогам уже проведенных проверок можно сказать, что в этом году серьезных замечаний нет», - пояснили в министерстве.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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