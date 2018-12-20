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14 Февраля 2019, 09:15 | Регион сегодня |

Конференция Российской Гостиничной Ассоциации впервые пройдет на Камчатке

Визит экспертов запланирован на июнь этого года.

Об этом в рамках публичного отчета о деятельности агентства по туризму и внешним связям Камчатского края рассказала его руководитель Елена Стратонова.

"Традиционно мы проводим серию семинаров для регионального бизнеса по разным направлениям. Хочу сообщить, что в этом году на Камчатке впервые пройдет конференция Российской Гостиничной Ассоциации. К нам приедут отраслевики со всей страны, чтобы обсудить проблемы и перспективы развития гостиничного бизнеса. Кроме того, они проведут серию семинаров для камчатских коллективных средств размещения", – сообщила руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
По словам Елены Стратоновой, в соответствии с федеральным законом с 1 июля 2019 года станет обязательной классификация для средств размещения с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года – для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года – для всех гостиниц. Обязательная классификации российских отелей по звездности призвана упорядочить уровень сервиса на всей территории страны, что будет способствовать более добросовестной конкуренции.

"На Камчатке в 2018 году классификацию уже прошли 5 объектов. В Федеральный единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей включены гостиничный комплекс "Петропавловск" и гостиница "Гейзер", они получили "три звезды", гостинице "Эдельвейс" присвоены "две звезды", также классификацию без присвоения звезд прошли два хостела – "Парк" и "Авача", – сказала Елена Стратонова.

Она также напомнила, что в прошлом году агентство по туризму и внешним связям совместно с КВЦ-Инвест и Центром стандартизации и метрологии на Камчатке было организовано проведение конкурса "Лидер качества" в номинациях "Гостиничные услуги" и "Услуги общественного питания". За звание лучших боролись 9 ресторанов и 4 гостиницы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

"Это говорит о том, что бизнес стремится к росту. Анонсируя, скажу, что в этом году мы хотим провести конкурс профессионального мастерства и среди туроператоров", – добавила Елена Стратонова.
В ходе своего отчета она также рассказала об основных показателях туристической отрасли. В настоящее время на Камчатке зарегистрированы 134 единицы коллективных средств размещения (2017 год – 117), в которых организованы 6175 койко-мест (2017 год – 5575), 204 пункта общественного питания (2017 год – 200), в отрасли занято около 6 тысяч человек (в 2017 году – 5800). На рынке туристских услуг края сегодня работают 69 туроператоров и 208 компаний-агентов.

Елена Стратонова подчеркнула, что одним из важнейших показателей развития туризма является привлечение частных инвестиций в отрасль. В 2018 году инициаторы проектов вложили в развитие туристской инфраструктуры более 2 миллиардов рублей.

"В значительной мере прирост инвестиций обеспечили резиденты ТОР  "Камчатка" и свободного порта Владивосток. Отмечу, что сегодня в ТОР реализуется 22 туристических проекта, в рамках СПВ – 27. Общий объем инвестиций составляет 6,9 миллиарда рублей", – сообщила руководитель агентства.

Елена Стратонова добавила, что на стадии подписания и доработки сейчас находятся еще 22 проекта с объемом инвестиций 5,3 миллиарда рублей.

В ближайшие три года на Камчатке планируется дополнительно создать более 500 номеров в коллективных средствах размещения. Так, этим летом завершится строительство гостиничного комплекса на улице Топоркова в Петропавловске-Камчатском (совокупный объем – порядка 100 номеров). На 2019 год запланирована сдача еще ряда значимых объектов. Крупнейший комплекс в центре Петропавловска-Камчатского, который возводит компания "Новый дом", планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

По предварительным данным, в 2018 году турпоток на Камчатку вырос на 8 процентов и составил 215,5 тысяч человек. Причем, прошлый год стал рекордным за последние пять лет по числу иностранцев, посетивших полуостров. Прирост составил 82,5 процента (2018 год – 25,4 тысячи человек, 2017 год – 13,9 тысяч человек).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  гостиничный бизнес  Камчатка 


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