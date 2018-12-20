|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 14 Февраля, 16:57 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Инвесторы из Гонконга хотят открыть курортный комплекс на Камчатке
Представители многоотраслевого гонконгского холдинга Sun Group посетили Камчатский край для изучения возможности строительства курортного комплекса в ТОР «Камчатка».
Делегацию инвесторов сопровождал руководитель обособленного подразделения во Владивостоке АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта» Вячеслав Борисов. «Цель визита гонконгских партнеров – осмотр площадок ТРК «Зеленовские озерки» и ТРК «Паратунка», действующие под преференциальным режимом ТОР. Инвесторы изучают возможность строительства комплекса бальнеологических курортно-санаторных учреждений, включая гостиницу на 300 мест, лечебные и санаторные учреждения», – пояснил он.
По словам Вячеслава Борисова, представители Sun Group готовы обсудить потенциал участия иностранного бизнеса в реализации других проектов туристско-рекреационной отрасли на полуострове. «Многоотраслевой гонконгский холдинг специализируется на нескольких видах деятельности — недвижимость и гостиничный бизнес, индустрия развлечений и средства массовой информации, текстильная промышленность и розничная торговля. Акции нескольких компаний группы размещены на гонконгской бирже. Топ-менеджеры компании хорошо информированы об инвестиционном потенциале Камчатки в сфере туризма и, по предварительным оценкам, позитивно оценивают финансовые вложения в эту отрасль», – сказал он, пояснив, что представители Sun Group также рассматривают возможность строительства курортных комплексов на острове Русский в Приморском крае.
Отметим, что в последние три года в Камчатском крае вдвое увеличен номерной фонд туристической инфраструктуры. За прошедший год в регионе частными инвесторами построены четыре гостиницы – «Арсеньев», «Командор», «Ключ Отель», «Sweet Home», три гостевых дома – «Сапун-Гора», «Клюква», «Тихая гавань» в поселке Термальный и апартаменты на ул. Ленинской. В начале года состоялось открытие отеля «Yu» в городе Елизове. В текущем году запланированы к открытию ООО «Шале», ООО «Русский двор» - гостиницы по ул. Топоркова и на Тимоновских источниках, ООО «Павлин» - Этническая деревня. Продолжится обустройство маршрута на Голубые озера, а также пешеходного маршрута в Елизово.
На Камчатке развивается событийный туризм. Три мероприятия Камчатского края вошли в перечень «топ-200 лучших событий года» в России. В перечне самых интересных событий регион представили традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия», древний обрядовый ительменский календарный праздник «Алхалалалай», вошедший в сформированный Министерством культуры РФ национальный календарь событий, и Корякский обрядовый Праздник морского зверя-нерпы «Хололо», приуроченный к окончанию летнего промыслового сезона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Для прибытия на Камчатку иностранные граждане могут воспользоваться упрощенным визовым режимом. По электронной визе можно прилететь в аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) или прибыть через морской пункт пропуска. Отметим, что граждане Китая в будущем смогут посещать Камчатский край без визы. Соответствующее соглашение в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве подписали Правительство Камчатского края и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).
- Инвесторы из Гонконга хотят открыть курортный комплекс на Камчатке
- Конференция Российской Гостиничной Ассоциации впервые пройдет на Камчатке
- Два судна на воздушных подушках достроены и готовятся к отправке на Камчатку
- Бесплатные автобусы доставят жителей и гостей Петропавловска-Камчатского на открытие "Берингии-2019"
- Камчатка перешла на новую систему обращения с отходами
- На Камчатке в день открытия гонки на собачьих упряжках представят "Берингийский Арбат"
- Улов рыбаков Камчатки впервые за всю историю превысил 1,5 млн тонн в год
- АО "Аметистовое" получило статус резидента ТОР "Камчатка"
- На старт марафонской дистанции "Берингия-2019" заявились 19 каюров
- На Камчатке добыто 5 432 килограмма золота
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.