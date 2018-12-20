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14 Февраля 2019, 11:36 | Регион сегодня |

Инвесторы из Гонконга хотят открыть курортный комплекс на Камчатке

Инвесторы изучают возможность строительства комплекса бальнеологических курортно-санаторных учреждений, включая гостиницу на 300 мест, лечебные и санаторные учреждения

Представители многоотраслевого гонконгского холдинга Sun Group посетили Камчатский край для изучения возможности строительства курортного комплекса в ТОР «Камчатка».

Делегацию инвесторов сопровождал руководитель обособленного подразделения во Владивостоке АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта» Вячеслав Борисов. «Цель визита гонконгских партнеров – осмотр площадок ТРК «Зеленовские озерки» и ТРК «Паратунка», действующие под  преференциальным режимом ТОР. Инвесторы изучают возможность строительства комплекса бальнеологических курортно-санаторных учреждений, включая гостиницу на 300 мест, лечебные и санаторные учреждения», – пояснил он.

По словам Вячеслава Борисова, представители Sun Group готовы обсудить потенциал участия иностранного бизнеса в реализации других проектов туристско-рекреационной отрасли на полуострове. «Многоотраслевой гонконгский холдинг специализируется на нескольких видах деятельности — недвижимость и гостиничный бизнес, индустрия развлечений и средства массовой информации, текстильная промышленность и розничная торговля. Акции нескольких компаний группы размещены на гонконгской бирже. Топ-менеджеры компании хорошо информированы об инвестиционном потенциале Камчатки в сфере туризма и, по предварительным оценкам, позитивно оценивают финансовые вложения в эту отрасль», – сказал он, пояснив, что представители Sun Group также рассматривают возможность строительства курортных комплексов на острове Русский в Приморском крае.

Отметим, что в последние три года в Камчатском крае вдвое увеличен номерной фонд туристической инфраструктуры. За прошедший год в регионе частными инвесторами построены четыре гостиницы – «Арсеньев», «Командор», «Ключ Отель», «Sweet Home», три гостевых дома – «Сапун-Гора», «Клюква», «Тихая гавань» в поселке Термальный и апартаменты на ул. Ленинской. В начале года состоялось открытие отеля «Yu» в городе Елизове. В текущем году запланированы к открытию ООО «Шале», ООО «Русский двор» - гостиницы по ул. Топоркова и на Тимоновских источниках, ООО «Павлин» - Этническая деревня. Продолжится обустройство маршрута на Голубые озера, а также пешеходного маршрута в Елизово.

На Камчатке развивается событийный туризм. Три мероприятия Камчатского края вошли в перечень «топ-200 лучших событий года» в России. В перечне самых интересных событий регион представили традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия», древний обрядовый ительменский календарный праздник «Алхалалалай», вошедший в сформированный Министерством культуры РФ национальный календарь событий, и Корякский обрядовый Праздник морского зверя-нерпы «Хололо», приуроченный к окончанию летнего промыслового сезона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Для прибытия на Камчатку иностранные граждане могут воспользоваться упрощенным визовым режимом. По электронной визе можно прилететь в аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) или прибыть через морской пункт пропуска. Отметим, что граждане Китая в будущем смогут посещать Камчатский край без визы. Соответствующее соглашение в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве подписали Правительство Камчатского края и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  Гонконг 


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