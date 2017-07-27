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На Камчатке 12 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня вулкана
Традиционно мероприятия на Авачинском вулкане носили эколого-просветительский и спортивный характер. Они объединили порядка 2 тысяч человек. Для гостей были организованы встречи с вулканологами и работниками природного парка «Вулканы Камчатки», экскурсии и походы, тематические беседы и викторины. Главным событием стало массовое восхождение на вершину Авачинского вулкана. Также на исполине состоялся Чемпионат Камчатского края по скайраннингу.
«История праздника берёт своё начало в 2008 году. Тогда мы провели первый День вулкана. К подножию Авачинского вулкана тогда приехали всего около 40 человек – школьников и студентов из профильных вузов Петропавловска-Камчатского. Мы провели здесь вместе с вулканологами презентации, провели экскурсию на экструзию Верблюд. А уже на следующий год мы вышли с инициативой придать этому празднику статус краевого. Ведь Камчатка - единственный вулканический регион России, и нам просто грех не иметь такого праздника», - рассказал об истории праздника начальник отдела экологического просвящения, мониторинга и рекреации природного парка «Вулканы Камчатки» Глеб Парунов.
Он отметил, что в течение нескольких лет праздник отмечался только у подножия Авачинского вулкана, однако с 2012 года формат проведения мероприятия был изменён.
«Территория у подножия Авачинского вулкана является особо охраняемой, она просто не может принять большое количество людей без вреда для природы. Поэтому праздник разделили на две части. Те люди, которым нужны развлечения едут на Козельский вулкан, где основные мероприятия проводятся на шлаковом поле. Здесь, где территория не очень подходит для массового отдыха, решено было оставить восхождение, экологическое просвещение и акцию по уборке мусора», - добавил Глеб Парунов.
В этом году в массовом восхождении на Авачинский вулкан приняли участие более 800 человек. Лучший результат среди мужчин показал Валерий Гаврилов, покоривший вершину за 2 часа 4 минуты. Среди женщин первой стала Людмила Семиколенных, её время – 3 часа 9 минут. Среди детей лучшее время показала восьмилетняя Александра Бандурина, которая поднялась на вулкан за 3 часа 49 минут.
На вулкане Козельский в этом году собрались около 10 тысяч человек. Основные мероприятия у подножия исполина состоялись в субботу. В течение дня там проходили различные мастер-классы и открытые уроки, выступления творческих коллективов, конкурсы, спортивные соревнования, а вечером гости праздника собрались на большой арт-фестиваль «Высота».
Как отметила исполняющая обязанности руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко, День вулкана - одно из самых масштабных мероприятий региона, которое в том числе привлекает на полуостров туристов из других субъектов страны и заграницы.
«Каждый год у нас наблюдается примерно 5-10-процентный рост туристического потока в Камчатском крае. Сегодня мы его оцениваем в размере порядка 200 тысяч туристов, которые посещают регион ежегодно. Поток распределяется так: примерно 180 тысяч человек - это граждане Российской Федерации и около 20 тысяч приезжающих - это иностранные граждане – те, кто летит к нам чартерными рейсами, прибывает на круизных судах или через туристические компании края», - сказала Марина Анищенко.
Завершилось празднование Дня вулкана в Камчатском крае экологическими акциями по сбору мусора «Я за чистый вулкан», которые прошли на площадках у обоих исполинов в воскресенье, 13 августа.
Праздник День вулкана проходил на Камчатке в восьмой раз. Он организован в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма».
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