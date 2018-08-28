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В ТОР "Камчатка" будет построен золотой рудник и модернизирован ГОК
Документ подписали Губернатор края Владимир Илюхин, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов и директор по взаимодействию с государственными органами АО «Золото Камчатки» Юрий Гаращенко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
«Проекты достаточно долго готовились, сегодня наши горняки вышли на финишную прямую. Речь идет, в первую очередь, о развитии центральной Камчатки. Что это для нас значит? То, что мы сможем к 2020-2021 годам выполнить поставленную задачу - выйти на 10-12 тонн золота в год. Сегодня мы добываем около пяти тонн. А после запуска этих предприятий удвоим объемы, что создаст новые рабочие места и увеличит налоговую базу», – сказал Губернатор Владимир Илюхин.
Строительство золотого рудника и модернизации ГОКа общей стоимостью 4,1 миллиарда рублей имеет существенное значение для развития региона и обеспечит прирост валового регионального продукта Камчатского края ориентировочно до 8 миллиардов рублей в год, а также позволит создать в регионе более 450 новых рабочих мест.
«Восточный экономический форум – как раз та площадка, на которой принимаются решения о реализации именно таких крупных и значимых проектов. Подписание соглашений позволит нам получить налоговые льготы, а сэкономленные средства будут направлены на развитие этих активов, а также на ведение геолого-разведочных работ в Камчатском крае. Это жизнь отрасли, налоги, рабочие места», - сказал директор по взаимодействию с государственными органами АО «Золото Камчатки» Юрий Гаращенко.
Меморандум содержит подробную «дорожную карту» присвоения золотодобывающей компании статуса резидента ТОР «Камчатка» в целях наиболее быстрой и эффективной реализации проекта.
«Статус резидента территории опережающего развития «Камчатка» позволит инвестору максимально быстро приступить к реализации проекта, что в итоге положительно скажется на экономике региона», – сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» ДенисТихонов.
Напомним, ТОР «Камчатка» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года №899 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». В настоящее время в ТОР реализуется 71 инвестиционный проект с объемом инвестиций 31 млрд рублей. К сегодняшнему дню инвесторы реализовали 8 проектов, фактически вложив 1,9 млрд рублей и создав 238 рабочих мест.
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