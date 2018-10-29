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14 Ноября 2018, 10:03 | Регион сегодня

На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году

В этом году туристический сезон в заповеднике "Командорский" продлился с конца июня по октябрь

За это время заповедник посетили 912 человек.

Самым массовым видом туризма по-прежнему остаются  морские круизы. Круизные лайнеры заходили в акваторию заповедника 6 раз. Пассажирские корабли доставили до самых удаленных заповедных островов России 607 туристов, большинство из них это иностранные граждане.

Обратная тенденция наблюдается среди индивидуальных туристов – самостоятельно до Командорских островов добираются в основном жители России. «Радует возросшая сознательность людей. Индивидуальные туристы стали активнее обращаться к нам напрямую и заранее готовиться к посещению заповедника, что действительно важно, учитывая, что на всех островах Командорского архипелага и 30-мильной акватории вокруг действует природоохранный режим», - отметила заместитель директора по организации познавательного туризма Юлия Пулит. В среднем самостоятельные туристы находятся на Командорских островах около двух недель, учитывая транспортные особенности, например, задержку рейсов из-за погодных условий.

«Прошедший туристический сезон запомнится еще и первой вертолетной экскурсией. Что примечательно, это были также индивидуальные туристы. Позитивный опыт показал, что данный вид туризма можно и нужно развивать на Командорских островах», - добавила Юлия Пулит.

Традиционно восторг вызывают морские экскурсии «В мир китов», а теперь и обустроенные бухта Командор и Северо-Западное лежбище морских млекопитающих. Большим спросом пользуется экскурсия «К птичьим островам. Остров Топорков», где в прошлом году была установлена смотровая площадка, а с ней и возможность наблюдать за морскими попугаями на расстоянии вытянутой руки. Туристы также с удовольствием посещают сувенирную лавку, которая с Нового года открылась в визит-центре заповедника.

«В этом году случился прорыв в отделе туризма. Мы заработали свой первый «туристический» миллион и это не может не радовать. Мы поняли, что от нас ждут туристические компании, что ждут индивидуальные туристы. Совершенно неожиданно «Тревел Пасифик», один из крупнейших туроператоров Камчатского края, отметил нашу работу благодарственным письмом», - заметила директор заповедника «Командорский» Анастасия Кузнецова.

Официальный сайт заповедника «Командорский»

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Теги: командорский  туризм  заповедник 


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