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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Камчатка и Чукотка уточнят границы
По завершении работ данные будут внесены в Росреестр. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края, публикует сайт правительства региона kamgov.ru.
- Сегодня мы занимаемся подготовкой документов для конкурса. С его помощью будет определен исполнитель работ. Принять участие в конкурсе смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Необходима лицензия на геодезическую и картографическую деятельность, вид работ - «установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований. Заключение госконтракта запланировано на январь», - сказала министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Ирина БОГДАНОВА.
Стоимость и исполнитель работ определятся на конкурсной основе. Примерный срок его исполнения - третий квартал 2019 года. После этого информация о границе будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости.
Досье "Дальневосточного капитала": Формирование Северо-Якутской опорной зоны является пилотным проектом, ее опыт впоследствии планируется распространить на всю территорию Арктической зоны. При этом упор будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры. Она, по большей части, водная и формируется вокруг СМП и судоходных рек Ленского бассейна. Программой предусмотрена реконструкция портов, создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, строительство речных судов различных типов и назначений, а также строительство судов класса «река-море». Кроме того, предполагается реконструкция аэропортов регионального и местного значения (Черский, Чокурдах, Тикси, Депутатский).
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2018 год.
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