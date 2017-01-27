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15 Февраля 2017, 16:05 | Регион сегодня

Открытие "Берингии-2017" пройдёт в формате спортивно-развлекательного марафона

В формате 4-часового спортивно-развлекательного марафона пройдёт в Петропавловске-Камчатском открытие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия". Организаторы подготовили для гостей праздника множество различных тематических площадок, на которых каждый сможет найти занятие по душе.

«Открытие "Берингии" можно без преувеличения назвать главным событием камчатской зимы. Грандиозная по масштабу и насыщенности программа объединит практически всё, чем славится Камчатский край, что привлекает к нам гостей из других регионов и стран. Каждый, кто придёт на биатлонный комплекс сможет узнать что-то интересное о спортивной жизни региона, культуре и быте его коренных народов. Открытие "Берингии" принесёт всем яркие эмоции и новые впечатления. Мы приглашаем присоединиться к празднику всех, кто любит Камчатку, кто уважает её историю и традиции. Приходите сами, приводите своих близких и друзей. Обязательно берите с собой детей, для них "Берингия" станет настоящим приключением – весёлым и очень познавательным», - отметил председатель организационного комитета «Берингии-2017», заместитель Председателя Правительства Камчатского края Алексей Войтов.

Основным блоком программы станет парад каюров и заезд гонки-пролога. Соревнования являются своеобразной жеребьёвкой перед основным стартом «Берингии-2017», намеченным на 5 марта. Тем, кто захочет поближе познакомиться с ездовыми собаками, будет предложено посетить площадку одного из камчатских питомников. Здесь гости праздника смогут узнать подробности о содержании четвероногих спортсменов, погладить животных и при желании, за небольшую плату, прокатиться на настоящей упряжке.

Концертная программа праздника будет представлена выступлением известной певицы Ани Лорак. Также перед зрителями и участниками мероприятия выступят юные артисты детского музыкального тетра «Домисолька» (г. Москва) и  представители лучших творческих коллективов Камчатки.

Любители экстремальных видов спорта смогут посмотреть показательные выступления горнолыжников, парашютистов и снегоходчиков. Специальные фотозоны от организаторов и партнёров гонки позволят сделать неповторимые кадры на память о мероприятии. Одной из уникальных тем для фотосессий станет «берингийский» вертолёт, презентация которого состоится в рамках открытия. На фюзеляже винтокрылой машины изображена упряжка и ездовые собаки породы хаски. Вертолёт с камчатским рисунком в этом году задействован в техническом сопровождении «Берингии».

В стилизованной этнодеревне будут рады принять всех, кому интересны культура и быт коренных жителей полуострова. На площадке комплекса установят 2 яранги, в которых гостей угостят чаем из камчатских трав, покажут творческую программу. Здесь же будет размещена передвижная выставка из фондов Камчатского краевого объединённого музея.  Экспозиция объединит различные предметы быта, элементы традиционной одежды коренного населения края и фотографии, сделанные во время этнографических экспедиций.

Для самых юных зрителей «Берингии» будет работать детский городок. Для развлечения малышей на территории спорткомплекса оборудуют горки и небольшую сцену для выступления аниматоров, проведения различных конкурсов, викторин и занимательного квеста.

«Не стоит откладывать покупку билета на последний момент. Количество мест на трибунах ограниченно, и с каждым днём билетов в кассе драмтеатра остаётся всё меньше и меньше, - отметила секретарь оргкомитета «Берингии-2017» Надежда Шлыкова. – В этом году стоимость билетов составляет 200 и 400 рублей. Купленный пропуск даёт право в течение всего дня посещать все площадки мероприятия и наблюдать за происходящим на главной сцене с удобных мест с отличным обзором».

Напомним, открытие традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» состоится на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 25 февраля. Начало в 13.00. Основная гонка «Берингии» в этом году стартует 5 марта: каюрам предстоит преодолеть почти 1500 км от села Эссо до села Усть-Камчатск.  Финиш  гонки запланирован на 28 марта.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: гонка  Берингия 


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