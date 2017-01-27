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Четверг| 16 Февраля, 16:57 |
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Фотовыставка "Морские млекопитающие заповедника "Командорский" откроется в Музее Мирового океана
Выставка фотографий «Покорители океанских глубин: морские млекопитающие заповедника "Командорский"» откроется в Калининграде в Музее Мирового океана 17 февраля 2017 года. В экспозиции будут представлены фотоснимки работы морского биолога, кандидата биологических наук, фотографа, популяризатора биологии, заместителя директора заповедника «Командорский» по научной работе Евгения Мамаева.
Посетители выставки смогут увидеть обитателей акватории Командорских островов – горбатых китов, кашалотов, косаток, северных плавунов и малых полосатиков, сивучей и северных морских котиков, антуров, морских выдр – каланов, а также незабываемые пейзажи Командор. Каждый снимок сопровождается аннотацией, из которой гости Музея смогут узнать много нового и интересного о жизни морских млекопитающих, их биологии, состоянии популяций.
«Морские млекопитающие – основные объекты охраны на территории заповедника «Командорский». В наших водах отмечен 21 вид китообразных, многие виды встречаются регулярно на протяжении всего года, к тому же именно у нас зарегистрировано самое большое число видов морских млекопитающих во всей России, и мы рады поделиться этим богатством. Командоры – это уникальное место, приоткрывающее завесу тайны над жизнью морских млекопитающих. Но добраться до островов крайне трудно, подчас – попросту невозможно, и мы очень рады, что можем показать обитателей Северной Пацифики на противоположном конце страны – в калининградском Музее Мирового океана», - говорит Евгений Мамаев.
Отметим, государственный природный биосферный заповедник «Командорский» является партнером Музея Мирового океана. «Совместная работа с нашими партнерами – это комплектование фондов, экспедиции, конференции, семинары, стажировки, обмен опытом, выставочные, информационные, издательские, PR-проекты и многое другое», – говорится на официальном сайте музея. В феврале 2016 года заповедник «Командорский» совместно с Музеем Мирового океана провел выставку «Крылатые странники – морские птицы заповедника «Командорский».
На фото: Горбатый кит в прыжке. Фото - Евгений Мамаев.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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