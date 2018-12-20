Еще один региональный банк уходит с рынка

|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 15 Февраля, 16:38 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 01, 2019
15.02 |Алгоритм успешного партнерства
15.02 |Глава Промсвязьбанка и губернатор Приморского края провели рабочую встречу на РИФ
15.02 |Кожемяко выведет Приморье на "Чистую воду"
15.02 |Дальнему Востоку нужны экспорт, учебная практика и "цифра"
15.02 |Биометрические алгоритмы и финансовая безопасность
20 Декабря 2018, 10:38Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
18 Декабря 2018, 10:25Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
18 Декабря 2018, 10:20Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
18 Декабря 2018, 10:00Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
15 Февраля 2019, 10:45 | Регион сегодня |
Еще один региональный банк уходит с рынка
Банк России сообщил об отзыве с 31 января лицензии у Камчаткомагропромбанка в связи с неисполнением федеральных законов и нарушением нормативных актов регулятора.
По информации ЦБ, интересы кредиторов и вкладчиков банка столкнулись с "реальной угрозой".
Банк был зарегистрирован в октябре 1990 года, долгие годы являлся самым крупным и успешным на Камчатке. До последнего времени он располагал двумя филиалами - в Москве и Нижнем Новгороде (был открыт только в прошлом году) и семью допофисами. По размеру активов банк занимает 314-е место в рейтинге "Интерфакса".
Как сообщает РБК, среди акционеров банка, следует из данных с сайта ЦБ, - Рашид Рашидович НУРГАЛИЕВ, полный тезка сына бывшего главы МВД, Леонид Юрьевич ДЬЯЧЕНКО, полный тезка зятя Бориса ЕЛЬЦИНА, Олег Александрович КОНДРАШОВ, полный тезка бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, который с апреля 2018 года находится в федеральном розыске.
Теги: банк Камчаткомагпромбанк
Loading...
Новости раздела
- Еще один региональный банк уходит с рынка
- Инвесторы из Гонконга хотят открыть курортный комплекс на Камчатке
- Конференция Российской Гостиничной Ассоциации впервые пройдет на Камчатке
- Два судна на воздушных подушках достроены и готовятся к отправке на Камчатку
- Бесплатные автобусы доставят жителей и гостей Петропавловска-Камчатского на открытие "Берингии-2019"
- Камчатка перешла на новую систему обращения с отходами
- На Камчатке в день открытия гонки на собачьих упряжках представят "Берингийский Арбат"
- Улов рыбаков Камчатки впервые за всю историю превысил 1,5 млн тонн в год
- АО "Аметистовое" получило статус резидента ТОР "Камчатка"
- На старт марафонской дистанции "Берингия-2019" заявились 19 каюров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram