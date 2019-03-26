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Понедельник| 15 Апреля, 20:53 |
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Первая региональная туристическая выставка прошла на Камчатке
В церемонии открытия по поручению Губернатора Владимира Илюхина приняли участие Первый вице-губернатор края Ирина Унтилова и руководитель агентства по туризму и внешним связям субъекта Елена Стратонова
«Для нас это действительно знаковое событие – открытие масштабной выставки, где собрано все лучшее, что есть в туристической сфере Камчатки. Нашему уникальному краю есть, что показать. Туристическая отрасль развивается: растет турпоток, увеличивается количество операторов и мест размещения. Все больше молодых людей, которым небезразлична Камчатка, через свою работу передают это чувство людям. Я надеюсь, что эта выставка позволит жителям края увидеть красоту полуострова не только на стендах и в презентациях. Кроме того, она должна дать начало открытому диалогу профессионального сообщества: в каком направлении двигаться дальше, что необходимо сделать для развития отрасли и каким точкам роста уделить особое внимание», – сказала Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.
На выставке представлены туристические компании и операторы субъекта, гостиницы и гостевые дома, высокопроходимые транспортные средства, особо охраняемые природные территории: крупнейшие заповедники – Кроноцкий и Командорский, а также природный парк «Вулканы Камчатки». Их сотрудники рассказывают об уникальных уголках полуострова, проводят викторины для самых юных посетителей мероприятия. Детей, правда, уже с родителями, ждут и на стенде Камчатского дома детского и юношеского туризма и экскурсий. Там можно записать желающих в секции и получить консультации по программе обучения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
В центре зала оборудована обширная зона мастер-классов. На этой площадке интересно могут провести время как взрослые, так и дети. Здесь также можно поиграть в настольные игры, научиться лепке из глины, принять участие в мастер-классе по мыловарению и приобрести камчатское мыло, продегустировать настоящий камчатский чай, собранный на «дальневосточном гектаре». Кроме того, несколько ресторанов и компаний представляют специальное туристическое меню.
«Впервые за последние годы мы проводим на Камчатке столь масштабную выставку. Наша цель – привлечь внимание жителей края к внутреннему туризму. Мы очень хотим, чтобы услугами наших компаний пользовались не только гости из других субъектов России или из-за рубежа, но и сами камчатцы начали больше путешествовать. Для нас это одна из отличных возможностей загрузить туристские мощности края в межсезонье, именно поэтому компании предлагают сегодня скидки на коллективные средства размещения, гостевые дома с горячими источниками. Фактически за пол цены свой продукт продают и туроператоры. Я всех приглашаю посетить выставку в субботу. Сегодня у нас деловая программа, а завтра для камчатцев запланирован концерт и масса интерактива», – добавила руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Она рассказала, что в рамках выставки проходит и стратегическая сессия по актуальным вопросам в сфере туризма. В ее рамках представили пилотный проект по регистрации туристов на маршрутах через портал госуслуг, новый порядок постановки и снятия с учета иностранных граждан, опыт работы по взаимодействию гостиниц с правоохранительными органами с помощью системы «Контур», пилотный проект по регистрации самозанятых граждан. Кроме того, были презентованы существующие и новые меры поддержки туристского бизнеса.
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