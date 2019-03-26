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На Камчатке обсудили проект научно-исследовательской работы по оценке Култучного озера
Об этом стало известно в ходе заседания сокращенного состава рабочей группы по благоустройству Култучного озера и прилегающей к нему территории, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Совещание прошло под руководством министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Василия Прийдуна. Во встрече также приняли участие представители Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Камчатского государственного технического университета, Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» и ФГБУ «Камчатское УГМС».
«Мы подготовили проект технического задания на выполнение научно-исследовательской работы по оценке текущего экологического состояния озера Култучное и обсудили его на встрече с учеными. Исследование позволит выработать комплекс инженерных, природоохранных работ, а также работ по благоустройству в акватории озера Култучное и на прилегающей к нему территории. В процессе обсуждения от научного сообщества были получены предложения, которые будут учтены в окончательном варианте технического задания», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун.
Василий Прийдун также отметил, что до конца октября министерством планируется выполнить работы по уточнению местоположения береговой линии малой части озера Култучное. Это позволит внести границу указанного водного объекта в Государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости, а главное – обеспечить соблюдение режимных ограничений хозяйственной деятельности в пределах водоохранной зоны.
Напомним, рабочая группа для проработки вопросов, связанных с благоустройством Култучного озера создана по поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. В ее состав входят специалисты научных и общественных организаций, исполнительных органов государственной власти края, администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также представитель резидента СПВ.
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