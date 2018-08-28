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Четверг| 13 Сентября, 10:58 |
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В Петропавловске-Камчастком испытывают первую газовую котельную
«Строительство несколько затянулось по объективным причинам. Были определенные трудности с финансированием, с поставкой материалов. Но сейчас котельная готова к эксплуатации и уже проходит испытания», – сообщил ИА «Кам 24» пресс-секретарь ОАО «Камчатскэнерго» Алексей Гаврилов.
Как ранее сообщало агентство, котельная № 1 на 11 километре станет самой крупной газовой котельной в Петропавловске. Планируется, что она будет отапливать всю северную часть города – до Силуэта, а также район Сероглазки.
По словам Гаврилова, работать газовая станция начнет со следующего отопительного сезона. Она возьмет на себя нагрузку старой – мазутной котельной, которая находится рядом. Старую котельную энергетики намерены со временем реконструировать и тоже перевести на газ. Это увеличит мощность станции и позволит подключить к ней новых абонентов.
По планам энергетиков, в течение 5 лет на газ будут переведены все котельные Петропавловска. Две теплоэлектроцентрали города уже работают на голубом топливе. ТЭЦ-2 перевели на газ в 2010 году, ТЭЦ-1 – в 2012-м.
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