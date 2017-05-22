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Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на склонах Вилючинского вулкана
Об этом журналу "Дальневосточный капитал" рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
«Программа чемпионата предусматривает 3 соревновательных дня: 21 июня пройдут состязания в дисциплине “параллельный слалом-гигант”, 23 июня – в дисциплине “сноуборд-кросс”, а 25 июня выявят лучших сноубордистов в дисциплине “биг-эйр”. Участники чемпионата – сильнейшие спортсмены из Магаданской и Сахалинской областей, Владивостока, Москвы, Челябинска, Новосибирска и Камчатского края, всего – около 100 спортсменов», - рассказали в министерстве.
Там добавили, что в дни проведения соревнований все желающие смогут поболеть за любимых спортсменов и полюбоваться высочайшим мастерством, которое будут демонстрировать сноубордисты.
Фото с сайта Russnowboard.com.
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на склонах Вилючинского вулкана
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