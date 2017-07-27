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15 Августа 2017, 17:28 | Регион сегодня

На Камчатке возводят гостиничную башню в форме вулкана с истекающей лавой

Необычную гостиницу возводит в центре Петропавловска-Камчатского резидент Свободного порта – ООО "Новый дом". Впрочем, это не просто гостиница, а целый комплекс с офисными помещениями, 25-метровым бассейном, sky-баром, spa, баней в корейском стиле, концертным залом на 600 мест.

Общая площадь 218 тыс. кв. м., объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей. Ожидаемый срок окупаемости 8 лет.

Первая очередь – гостиничная башня, рассчитанная на 180 номеров. Сейчас над ее возведением трудятся 150 человек в несколько смен. Такими темпами инвестор планирует сдать гостинцу в эксплуатацию уже в 2019 году.

«По объему выполненных работ мы уже подошли к середине. К осени планируем закончить нижние этажи. А к марту следующего года планируем закончить гостиничную башню», - рассказал руководитель проекта строительства гостиницы в Петропавловске-Камчатском Дмитрий Котов.

По замыслу архитектора, гостиничная башня будет напоминать вулкан – с истекающей лавой. Уровень гостиницы – 4+5 звезд. Трудится здесь будут 110 человек. Кстати, название будущей гостинице инвесторы пока не придумали и намерены обратиться за помощью к жителям полуострова.

"4+ 5 звезд – такого сегмента гостиниц на Камчатке нет, поэтому есть полное понимание, на кого будет ориентирована наша гостиница. Основной инвестор является владельцем вертолетного парка на Камчатке, то есть у них постоянно есть перевозки, туристы, поток людей большой", - прокомментировал Дмитрий Котов, руководитель проекта строительства гостиницы в Петропавловске-Камчатском.

Сам комплекс будет переменной этажности. По техническим параметрам это самое сложное здание на полуострове. Фундамент и само здание будут как бы отделены друг от друга  - это позволит выдержать 9-балльное землетрясение.

В торгово-развлекательном центре будут трудоустроены еще 70 человек. В расположенном неподалеку лесном массиве резидент планирует построить визит-центр Камчатского края, а также разбить парк.

«Резидентство дает нам большие льготы по зарплате для работников в дальнейшем. Это существенно ускорит окупаемость проекта», - отметил Дмитрий Котов.

В настоящее время резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются 15 предприятий с общим объёмом инвестиций более 3 млрд рублей и перспективой создания около 500 рабочих мест. Всего в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 33 заявки для реализации проектов на территории СПВ в Петропавловске-Камчатском на общую сумму инвестиций более 6 млрд рублей с перспективой создать более 700 рабочих мест.

Как считает статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков, полуостров ожидает увеличение туристического потока. С введением электронной визы Камчатский край смогут посетить значительно больше туристов из различных стран.

"Такой механизм будет введен для Камчатки в следующем году. Регион смогут посетить жители 18 стран, в том числе из Японии, Китая, Сингапура. По электронной визе можно прибывать через пункты пропуска, расположенные в Свободном порту. Поэтому одна из самых ожидаемых для края новелл связана с расширением режима Свободного порта на территорию Елизовского района, где находится международный аэропорт. Такое предложение Минвостокразвития России внесло в Правительство. Надеемся, что решение об этом Госдума рассмотрит в осеннюю сессию", - рассказал Павел Волков, статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: свободный порт владивосток  Камчатка 


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