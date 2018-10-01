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15 Октября 2018, 15:04 | Регион сегодня |

Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы

Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина построил в Петропавловске-Камчатском новые корпусы фабрики береговой обработки рыбы и модернизировал два судна

Об этом сообщили в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

В проект модернизации, который реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», предприятие инвестировало около 661 миллиона рублей. Это позволит повысить качество сдаваемого сырца и расширить ассортимент рыбной продукции.

«На сегодняшний день полностью завершено и оплачено переоборудование и модернизация судов РС-600 «Капитан Муковников» и «Капитан Малякин», вводятся в эксплуатацию три современных корпуса фабрики береговой обработки рыбы», – сказал председатель рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов.

Оба судна модернизированы с учетом современных российских технологий: длина судов увеличена на 10,45 метров, а на месте сухих трюмов в них смонтированы шесть рыбных РСВ-танков. Объем каждого – 170 кубических метров, что позволяет хранить улов в охлажденной морской воде в течение четырех дней до отгрузки на берег.

В ходе пресс-конференции, которая прошла в Правительстве субъекта на прошлой неделе, заместитель Председателя Правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын отметил, что именно благодаря вложениям предприятий в развитие береговых мощностей, удалось добиться рекордного для полуострова объема вылова по итогам лососевой путины.

«В пиковые дни рыбалки наши предприятия добывали и перерабатывали более 16 тысяч тонн в сутки. Для сравнения, в 2012 году, когда был поставлен предыдущий рекорд – 254 тысячи тонн, заводы Камчатки перерабатывали 8-10 тысяч тонн в сутки. В целом, за последние 10 лет в крае построены более двадцати новых высокотехнологичных заводов, аналогов которым нет в России. Их мощность – от 300 до 600 тонн переработанной продукции в сутки. Эти предприятия, как и новый флот для них, строятся в том числе в рамках механизма «квоты в обмен на инвестиции», – сказал Владимир Галицын.

Так, первым не только на Камчатке, но и в России, в рамках инвестиционных квот рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина начал строительство трех не имеющих в России аналогов среднетоннажных судов. Каждое из них будет способно принимать до пятисот тонн рыбы. С калининградской верфи «Янтарь» в Петропавловск-Камчатский они должны прибыть в первой половине 2019 года. Таким образом, база флота рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина вырастет до 17 крупно- и среднетоннажных судов.

Поскольку компания имеет собственный флот, в инвестиционном проекте было уделено внимание развитию имеющейся судоремонтной базы. В результате резидент ТОР «Камчатка» будет готов проводить ремонт и техническое обслуживание всех типов судов на базе существующих судоремонтных участков, внедряя в производство современные наукоемкие технологии.

«Это позволит нам увеличить объем услуг в этой сфере, улучшить качество и сократить сроки выполняемых работ, при этом снизив себестоимость судоремонтных работ. В целом, реализация проекта позволит более рационально использовать биоресурсы», – добавил Сергей Тарусов.

На сегодняшний день по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность в ТОР «Камчатка» ведут 72 резидента с проектами на общую сумму 30,3 миллиарда рублей и планами создать около 4900 рабочих мест. Из них 16 компаний реализуют инвестиционные проекты в сфере добычи и переработки морских биоресурсов для поставок на столы потребителей высококачественной рыбной продукции.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Камчатка  рыбная отрасль  ТОР 


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