|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 15 Декабря, 17:44 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ТОР "Камчатка" обеспечили необходимой дорожной инфраструктурой
Две новые автомобильные дороги построены в крае в рамках мероприятий по обеспечению инфраструктурой территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.
«В целях развития инфраструктуры ТОР в Камчатском крае запланировано строительство нескольких дорог общего пользования, которые помогли бы нашим инвесторам развиваться по своим направлениям. В этом году построены две дороги в посёлке Раздольный, к площадке "Зеленовские озерки", - сказал Владимир Каюмов. - Обе дороги 4 категории с асфальтобетонным покрытием, ширина каждой 6 метров, плюс тротуары по 2,2 метра. По одному объекту также выполнены работы по освещению. В следующем году линию освещения достроим и по второму участку. Кроме того, в 2018 году начнём строительство дорог к площадке ТОР под новую гостиницу "Авача" и к аэродромному комплексу в посёлке Николаевка. Также, закончим проектирование дороги к площадке ТОР – "Паратунка"».
Площадка «Зеленовские озерки» имеет площадь порядка 900 га, объединяет территории агропромышленного парка и туристско-рекреационного кластера. В настоящее время к реализации своих проектов на площадке заявились 4 резидента. Общий объем инвестиций по их проектам превышает 5,6 млрд рублей. Планируемое число новых рабочих мест составляет более 400.
«Со своей стороны делаем всё необходимое для того, чтобы резиденты ТОР "Камчатка" могли как можно быстрее реализовать свои инвестиционные проекты. В этой части наличие благоустроенных дорог и необходимой инженерной инфраструктуры является одним из определяющих факторов, - отметила руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова. – На строительство двух дорожных участков к "Зеленовским озеркам" из краевого бюджета направлено порядка 270 млн рублей. Средства немалые, но мы понимаем, что это вложения в развитие края, и они обязательно окупятся с запуском на площадке новых производств, открытием новых предприятий».
В целях создания благоприятных условий для реализации инвестпроектов площадки «Зеленовские озерки» в 2018 году за счёт бюджетных средств будет обеспечено электроснабжение объектов резидентов и их технологическое присоединение к сетям газоснабжения. Кроме того, прорабатывается вопрос обустройства необходимых коммуникаций для подачи горячей термальной воды: на территории площадки расположены сразу несколько законсервированных скважин, которые планируется ввести в работу.
Одним из резидентов площадки «Зеленовские озерки» стало общество с ограниченной ответственностью «Рыбная долина». Инвестор приступил к реализации проекта по строительству первого на Дальнем Востоке завода по выращиванию аквакультуры. Из оплодотворённой икры на заводе будут выращивать товарную рыбу (форель), которая в охлаждённом виде будет поступать на прилавки всего дальневосточного региона. Планируется, что завод будет выпускать 8,2 тысяч тонн готовой продукции и 240 тонн икры.
«Проект был создан 2 года назад. Всё это время мы активно занимались поиском инвестора, потому что он достаточно дорогостоящий. Условия, предложенные в рамках территории опережающего развития, для нас стали очень подходящими. Правительство края и Корпорация развития Дальнего Востока предоставили нам возможность и место для воплощения проекта в жизни, - рассказал генеральный директор ООО «Рыбная долина» Вячеслав Косеченко. - Наличие инфраструктуры имеет для нас самое главное значение. В месте, где находится наше предприятие, сходятся все возможные ресурсы. Площадка будет обеспечена термальной водой от Кеткинского месторождения, газоснабжением, которое на Камчатке не везде представлено, электричеством, транспортной инфраструктурой. Не знаю, где ещё в мире государство предоставляет столько льгот - и по налогообложению, и по таможенным вопросам и по оплате энергоснабжения. Масса льгот! В таких условиях, как говорится, только приходи и работай!»
Напомним, площадки ТОР – специальные экономические зоны с льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими механизмами поддержки бизнеса, установленными для привлечения инвестиций. ТОР является одним из инструментов ускоренного развития Дальнего Востока, разработанных по инициативе Президента России. В Камчатском крае заявки на реализацию проектов в рамках ТОР подали порядка 36 резидентов, общий объёмом инвестиций – почти 19 млрд рублей.
Добавим, что к 1 января 2018 года ожидается, что количество резидентов ТОР увеличится до 54, общий объём инвестиций достигнет значения в 27,5 млрд рублей, а в результате реализации проектов, в крае будет будет создано 4 008 рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- ТОР "Камчатка" обеспечили необходимой дорожной инфраструктурой
- Новый аэропорт Камчатки спроектирует немецкая компания
- На Камчатке в главном аэропорту началась реконструкция
- На Камчатке установлен один из трех самых современных мишенных комплексов в России
- Участники квеста на "Днях Дальнего Востока" могут выиграть путешествие на Камчатку
- На Камчатке открыт новый животноводческий комплекс на 400 голов
- На "Днях Дальнего Востока в Москве" Камчатка представит более 30 масштабных инвестпроектов
- На Камчатке открыли новый животноводческий комплекс на 400 голов
- Свинокомплекс "Камчатский" отрыл новый мясоперерабатывающий цех
- На Камчатке будут работать семь новых морских судов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.