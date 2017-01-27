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16 Февраля 2017, 09:00 | Регион сегодня |

Проект нового аэровокзала Камчатки представили на выставке NAIS-2017

Аэропорт "Петропавловск-Камчатский (Елизово)" впервые принял участие в Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2017. В одном из крупнейших событий аэропортовой отрасли страны главный аэропорт Камчатки был представлен с проектом строительства нового международного терминала.

Посетителям выставки был презентован макет всего аэродрома, включающий в себя и аэровокзальный комплекс, строительство которого планируется в рамках реализации инвестиционного проекта. Кроме того, все желающие могли получить интересующую информацию о туристическом потенциале Камчатского края.

В первый день выставки экспозицию главного аэропорта Камчатки посетили министр транспорта РФ Максим Соколов, помощник Президента России Игорь Левитин, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Генеральный директор АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Сергей Бубнов отметил, что участие в экспозиции и деловой программе выставки предоставило широкие возможности для обмена опытом и поиска новых направлений развития. В рамках форума NAIS-2017 делегация края напрямую пообщалась с производителями аэродромной техники и аэропортового оборудования, обсудив с ними перспективы сотрудничества.

«Участие в выставке NAIS-2017, бесспорно, дало положительные результаты, – сказал Сергей Бубнов. – Нам удалось заключить целый ряд договоренностей, касающихся как прямых поставок аэродромного оборудования, минуя цепь поставщиков, так и организации для нашего персонала обучения и повышения его квалификации. Проведенные встречи и переговоры оставили только лучшее впечатление. Было приятно слышать хорошие отзывы посетителей и участников выставки как о Камчатском крае в целом, так и о планах Правительства Камчатского края в отношении строительства нового аэровокзального комплекса. К Камчатке есть огромный интерес, наш туристический потенциал пользуется спросом, а без авиации его не реализовать».

Делегация Камчатского края на выставке стала единственным представителем Дальневосточного федерального округа.

Напомним, проект развития главных воздушных ворот Камчатки разработан по инициативе Правительства региона. Проект предполагает строительство нового международного терминала площадью более 24 тысяч квадратных метров, оборудование привокзальной площади, строительство новых и модернизацию существующих объектов служебно-технической территории аэропорта. Стоимость строительства первой очереди аэровокзального комплекса составляет 3,1 млрд рублей.

Досье "Дальневосточного капитала": NAIS – крупнейшая выставка в России и СНГ, посвященная достижениям в развитии инфраструктуры гражданской авиации, модернизации аэропортов, аэродромов, управлению и обслуживанию парка воздушных судов, подготовке кадров для авиаотрасли. Мероприятие прошло 8-9 февраля в Московском выставочном центре «Крокус-Экспо» и традиционно было приурочено к празднованию Дня работника гражданской авиации. В этом году экспозиция была развёрнута на площади порядка 5000 квадратных метров. Свои решения для авиаотрасли на выставке представили более 100 российских и зарубежных экспонентов, в числе которых 10 аэропортов.   

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: nais-2017  выставка  аэропорт 


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