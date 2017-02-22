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Первые абоненты в отдалённых районах Камчатки подключены к высокоскоростному спутниковому интернету
По его словам, предоставление данной услуги стало возможным в рамках реализации совместного проекта Правительства Камчатского края и Камчатского филиала ПАО «Ростелеком».
«Договорённость о предоставлении высокоскоростного спутникового интернета в отдалённых населенных пунктах края была достигнута в ходе встречи Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина с вице-президентом компании «Ростелеком» Александром Логиновым, которая состоялась в конце прошлого года. Уже сегодня оценить качество предоставляемой услуги смогли несколько абонентов в сёлах Тиличики, Эссо и Оссора. В «Ростелекоме» говорят, что отзывы клиентов только самые положительные. В ближайшее время компания планирует начать подключение абонентов в селе Тигиль и посёлке Озерновский», - рассказал Максим Хамлов.
Он отметил, что спутниковый интернет является оптимальным решением для предоставления доступа в интернет в отдалённых районах Камчатки. Технология VSAT – это небольшая станция спутниковой связи с антенной, которая подключается напрямую к оборудованию абонента.
Как сообщили в Камчатском филиале компании «Ростелеком», специалисты помогут клиентам установить приобретённое оборудование, а также произведут его настройку и окажут техническую поддержку. Данная технология позволит обеспечить передачу данных на скорости до 45 Мбит/с.
В агентстве по информатизации и связи региона также отметили, что в настоящее время в крае реализуется ещё один проект, направленный на обеспечение качественным интернетом пригородных посёлков Петропавловска-Камчатского.
«В этом году запланирована реконструкция инфраструктуры связи на основе ВОЛС, которая позволит обеспечить высокоскоростным интернетом порядка 2,5 тысяч жителей пригородных посёлков Нагорный, Заозёрный, Долиновка и Чапаевка, - сказал Максим Хамлов. – Реализация данных проектов идёт в соответствии с задачами, поставленными государством, по устранению цифрового неравенства».
Напомним, подводная линия связи Камчатка - Сахалин была введена в эксплуатацию в конце 2016 года. Глубоководная магистраль обеспечила население Камчатки широкополосным доступом в Интернет. Данная услуга сегодня предоставляется жителям Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов.
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