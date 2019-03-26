Бизнесмен из Петропавловска-Камчатского выиграл грант 30 000 евро

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 19 Апреля, 19:34 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.96 р.
1 EUR 71.92 р.
100 JPY 57.15 р.
10 CNY 95.42 р.
Тема номера
Земли ДФО: раскислить, загипсовать или поставить дренаж?
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2019

Регион сегодня
18.04 |
В самом разгаре активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show
18.04 |
В Хабаровском крае стали расти долги по зарплате
18.04 |
Обмануть автомобилистов становится сложнее
18.04 |
Владивосток и Санкт-Петербург дегустируют новую рыбную продукцию
18.04 |
Велотур "Тенька Вояж" претендует на престижную награду "Хрустальный компас"
статьи раздела
Вкус жизни
26 Марта 2019, 09:15
Любимое дело и хобби не позволяют "выгорать" в бизнесе О том, как хобби и увлечения влияют на их бизнес, "Дальневосточному капиталу" рассказали руководители компаний
статьи раздела
Персона
27 Февраля 2019, 12:07
Во Владивостоке байкер "Сарацин" построил четыре дома и еще 12 поставит Игорь Дульнев: Когда на тебя охотятся, как на дикое животное, вот такие моменты просто так не проходят
статьи раздела
Тема номера
21 Февраля 2019, 12:47
В Приморье от "просроченного закона" пострадают все Повышение цен почувствуют на себе производители и поставщики, продавцы и покупатели Приморья
статьи раздела
Регион сегодня
17 Февраля 2019, 09:00
10 фирменных событий Приморья вошли в туристический календарь Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал" составил календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2019 год
статьи раздела
Регион сегодня
15 Февраля 2019, 09:30
Юрий Авдеев: Нужна ли Дальнему Востоку своя Москва Обсуждаем Национальную программу развития Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
16 Апреля 2019, 13:47 | Регион сегодня

Бизнесмен из Петропавловска-Камчатского выиграл грант 30 000 евро

В Московской школе управления СКОЛКОВО раздали рекордную сумму грантов на 1 000 000 евро

В Московской школе управления СКОЛКОВО прошел финал конкурса грантов СКОЛКОВО MBA. В этот раз финалистам раздали гранты на общую сумму более 1 000 0000 евро. Это самый большой грантовый фонд за всю историю конкурса, который бизнес-школа раздает единовременно – 52 гранта. Гранты получили  участники из пяти стран мира и двадцати регионов России, в том числе и представитель из Петропавловска-Камчатского Максим Морозов, генеральный директор компании Intelligence Retail. В качестве награды он получил грант в размере 30 тыс. евро на обучение по программе СКОЛКОВО MBA.

По интенсивности и строгости отбора конкурс тоже побил все рекорды. Из 1400 участников до финала дошли только 120 человек. Конкурсанты присылали заявки из более чем 130 городов России, а также из Лондона, Хьюстона, Токио, Сеула, Сиднея, Берлина, Астаны, Праги, Ташкента, Барселоны, Минска, Нью-Йорка, Еревана, Мюнхена, Пномпеня, Гомеля, Бишкека. Чтобы попасть в финал они прошли тест на знание английского, тест Talent Q, участвовали в Assessment Day. На заключительном этапе участники защищали проекты и решали кейсы в течение 2-х дней в 7-ми потоках перед экспертным жюри на Кампусе бизнес-школы.

Выступления талантливых молодых представителей корпораций и предпринимателей, которые были прекрасно подготовлены, заряжали и восхищали. Финал конкурса грантов был похож на настоящий бизнес-форум, на котором участники знакомились друг с другом, рассказывали о себе и своем продукте, создавали партнерства прямо на питче своего проекта. Например, создателю проекта о складских роботах и роботизированных складах Алексею Никитину предложили сотрудничество с компанией сразу же после его презентации.

Жюри отметило высокий уровень конкурсантов и степень их открытости и бесстрашия. Они могли легко презентовать свой продукт и бизнес, делиться впечатлениями о других проектах, рассказать о себе перед большой аудиторией.

Марат Атнашев, ректор бизнес-школы СКОЛКОВО, поздравил финалистов: «Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA - крупнейший среди российских частных школ. Мы убеждаемся в правильности этой инициативы, потому что наши выпускники и слушатели программ из года в год подтверждают, что являются самыми амбициозными и активными в российской предпринимательской среде.

Победители конкурса грантов СКОЛКОВО MBA меняют круг своего общения, знакомятся с лидерами индустрии, получают ценные советы от менторов и практические знания от экспертов международного уровня. Российские и иностранные профессора бизнес-школы СКОЛКОВО решают одну из самых сложных задач нашего времени - готовят к успеху предпринимателей и управленцев в динамичном будущем, дают им инструменты и гибкие навыки, которые позволяют строить эффективную карьеру и бизнес в 21 веке». 

Многие проекты финалистов имели социальную направленность или были тесно связаны со сферой культуры, например, школа для социальных предпринимателей, раздельный сбор мусора, корпоративное здоровье. Множество проектов так или иначе связаны с IT-индустрией.  Победители конкурса грантов смогут учиться в 2-х следующих группах СКОЛКОВО МВА-11 (старт 29 мая) и МВА-12 (старт 27 ноября).

«Все финалисты, даже те, кто не получили гранты, все равно прошли необходимые этапы отбора на программу СКОЛКОВО MBA и рекомендованы к обучению. Это большая победа! Поэтому мы тоже очень ждем их программе СКОЛКОВО MBA» - Юлия Калинцева, руководитель продуктового маркетинга бизнес-школы СКОЛКОВО.

Бизнес-школа СКОЛОКОВО выражает благодарность компаниям и отдельным грантодателям, благодаря которым Школа может организовывать поиск и отбор самых умных, самых талантливых участников программы СКОЛКОВО MBA: International Paper, ПАО Северсталь, Клуб меценатов СКОЛКОВО, ПАО Новатэк, Unilever, М.Видео, ПАО Бинбанк, Инвестиционная компания А1, Mastercard, Рубен Варданян, Леонид Михельсон, Сергей Попов, Александр Тынкован, Давид Якобашвили, Аркадий Лифшиц, Филарет Гальчев, Зимин Дмитрий, Александр Абрамов, который присоединился  к команде грантодателей в 2019 году.

Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят 8 российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. Линейка образовательных программ Московской школы управления СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: кадры  сколково  обучение  mba 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
27 Марта 2019, 10:55
Хабаровский хаб рождается заново Завершается строительство нового авиатерминала Хабаровска
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
27 Марта 2019, 10:45
Денис Синюков: Просто о сложном - выход на новый уровень с продуктами Сбербанка Управление капиталом - это профессиональная задача высшего пилотажа. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка владеет, пожалуй, самым обширным набором инструментов, которые используются в современном финансовом мире для наращивания и защиты капитала
статьи раздела
Регион сегодня
27 Марта 2019, 09:00
Предприниматель "крутит педали" и успевает в будущее раньше других Павел Девятинин, участник консалтинговой группы "Контур-21 век": В чем состоит "профессионализм предпринимателя"?
статьи раздела
Проект ДК
26 Марта 2019, 18:00
Дефицита не будет: воду Пушкинской депрессии очистят от железа и обработают ульрафиолетом Крупное месторождение подземных вод станет источником надежного водоснабжения Владивостокской агломерации
статьи раздела
Компании
26 Марта 2019, 17:13
Екатерина Буслова: Без лояльности невозможно развитие бизнеса в принципе Дальневосточный маркетолог делится опытом компании по привлечению новых клиентов
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика