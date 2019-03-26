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Пятница| 19 Апреля, 19:34 |
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Бизнесмен из Петропавловска-Камчатского выиграл грант 30 000 евро
В Московской школе управления СКОЛКОВО прошел финал конкурса грантов СКОЛКОВО MBA. В этот раз финалистам раздали гранты на общую сумму более 1 000 0000 евро. Это самый большой грантовый фонд за всю историю конкурса, который бизнес-школа раздает единовременно – 52 гранта. Гранты получили участники из пяти стран мира и двадцати регионов России, в том числе и представитель из Петропавловска-Камчатского Максим Морозов, генеральный директор компании Intelligence Retail. В качестве награды он получил грант в размере 30 тыс. евро на обучение по программе СКОЛКОВО MBA.
По интенсивности и строгости отбора конкурс тоже побил все рекорды. Из 1400 участников до финала дошли только 120 человек. Конкурсанты присылали заявки из более чем 130 городов России, а также из Лондона, Хьюстона, Токио, Сеула, Сиднея, Берлина, Астаны, Праги, Ташкента, Барселоны, Минска, Нью-Йорка, Еревана, Мюнхена, Пномпеня, Гомеля, Бишкека. Чтобы попасть в финал они прошли тест на знание английского, тест Talent Q, участвовали в Assessment Day. На заключительном этапе участники защищали проекты и решали кейсы в течение 2-х дней в 7-ми потоках перед экспертным жюри на Кампусе бизнес-школы.
Выступления талантливых молодых представителей корпораций и предпринимателей, которые были прекрасно подготовлены, заряжали и восхищали. Финал конкурса грантов был похож на настоящий бизнес-форум, на котором участники знакомились друг с другом, рассказывали о себе и своем продукте, создавали партнерства прямо на питче своего проекта. Например, создателю проекта о складских роботах и роботизированных складах Алексею Никитину предложили сотрудничество с компанией сразу же после его презентации.
Жюри отметило высокий уровень конкурсантов и степень их открытости и бесстрашия. Они могли легко презентовать свой продукт и бизнес, делиться впечатлениями о других проектах, рассказать о себе перед большой аудиторией.
Марат Атнашев, ректор бизнес-школы СКОЛКОВО, поздравил финалистов: «Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA - крупнейший среди российских частных школ. Мы убеждаемся в правильности этой инициативы, потому что наши выпускники и слушатели программ из года в год подтверждают, что являются самыми амбициозными и активными в российской предпринимательской среде.
Победители конкурса грантов СКОЛКОВО MBA меняют круг своего общения, знакомятся с лидерами индустрии, получают ценные советы от менторов и практические знания от экспертов международного уровня. Российские и иностранные профессора бизнес-школы СКОЛКОВО решают одну из самых сложных задач нашего времени - готовят к успеху предпринимателей и управленцев в динамичном будущем, дают им инструменты и гибкие навыки, которые позволяют строить эффективную карьеру и бизнес в 21 веке».
Многие проекты финалистов имели социальную направленность или были тесно связаны со сферой культуры, например, школа для социальных предпринимателей, раздельный сбор мусора, корпоративное здоровье. Множество проектов так или иначе связаны с IT-индустрией. Победители конкурса грантов смогут учиться в 2-х следующих группах СКОЛКОВО МВА-11 (старт 29 мая) и МВА-12 (старт 27 ноября).
«Все финалисты, даже те, кто не получили гранты, все равно прошли необходимые этапы отбора на программу СКОЛКОВО MBA и рекомендованы к обучению. Это большая победа! Поэтому мы тоже очень ждем их программе СКОЛКОВО MBA» - Юлия Калинцева, руководитель продуктового маркетинга бизнес-школы СКОЛКОВО.
Бизнес-школа СКОЛОКОВО выражает благодарность компаниям и отдельным грантодателям, благодаря которым Школа может организовывать поиск и отбор самых умных, самых талантливых участников программы СКОЛКОВО MBA: International Paper, ПАО Северсталь, Клуб меценатов СКОЛКОВО, ПАО Новатэк, Unilever, М.Видео, ПАО Бинбанк, Инвестиционная компания А1, Mastercard, Рубен Варданян, Леонид Михельсон, Сергей Попов, Александр Тынкован, Давид Якобашвили, Аркадий Лифшиц, Филарет Гальчев, Зимин Дмитрий, Александр Абрамов, который присоединился к команде грантодателей в 2019 году.
Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят 8 российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. Линейка образовательных программ Московской школы управления СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки.
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